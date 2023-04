Die Aussichten für die Konjunktur im laufenden Jahr sind gedämpfter als noch im Januar.

Auch wegen Bankenproblemen

IWF weniger optimistisch für die Weltwirtschaft

(Bloomberg) – Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft gesenkt und warnt vor hoher Unsicherheit und Risiken. Der Stress im Finanzsektor verstärke den Krisendruck, der bereits von der strengeren Geldpolitik und dem Einmarsch Russlands in der Ukraine ausgeht.



Das Weltwirtschaftswachstum wird in diesem Jahr voraussichtlich 2,8 Prozent und im nächsten Jahr 3 Prozent betragen, jeweils 0,1 Prozentpunkte weniger als im Januar prognostiziert, so der Fonds am Dienstag in seinem vierteljährlich aktualisierten Weltwirtschaftsausblick. Im Jahr 2022 lag das Wachstum bei 3,4 Prozent.

Warum 2023 für die Weltwirtschaft ein härteres Jahr wird als 2022 war

Die unerwarteten Insolvenzen der Silicon Valley Bank und der Signature Bank sowie der Beinahe-Kollaps der Credit Suisse haben die Märkte aufgewühlt und Sorgen um die Stabilität des Finanzsystems aufgeworfen, was die Bemühungen der Zentralbanken um eine Eindämmung der Inflation bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Wachstums und der Gesundheit des Bankensystems erschwert.

Die Senkung der Prognose für 2023 ist zwar nicht groß, aber der Bericht zeigt, dass der IWF die Aussichten gedämpfter einschätzt als noch im Januar, als er das laufende Jahr als „Wendepunkt“ für die Weltwirtschaft ansah und die Risiken ausgewogener betrachtete.



Erst letzte Woche hatte der IWF warnend darauf hingewiesen, dass das Wachstum in den nächsten fünf Jahren eher bescheiden sein wird. Grund dafür sind die Risiken einer wirtschaftlichen Fragmentierung aufgrund geopolitischer Spannungen — etwa der eskalierenden Rivalität zwischen den USA und China, die durch den Krieg in Europa noch verstärkt wird — sowie ein langsameres Wachstum der Erwerbsbevölkerung und eine Verlangsamung der langfristigen Wachstumsraten in China und Südkorea.

