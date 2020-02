Die rasante Ausbreitung des Corona-Virus im nah gelegenen Italien sorgt für Unruhe in der Unternehmenswelt – und so haben viele italienische Firmen hierzulande bestimmte Sicherheitsmaßnahmen ergriffen.

Wirtschaft 4 Min.

Italienische Firmen in Luxemburg rüsten sich gegen Virus

Mara BILO Die rasante Ausbreitung des Corona-Virus im nah gelegenen Italien sorgt für Unruhe in der Unternehmenswelt – und so haben viele italienische Firmen hierzulande bestimmte Sicherheitsmaßnahmen ergriffen.

Atemschutzmasken, stornierte Geschäftsreisen, erzwungene Telearbeit – die Auswirkungen des derzeit grassierenden Corona-Virus werden in der Unternehmenswelt spürbar. Auch in Luxemburg, denn im nahe gelegenen Italien hat sich die Lungenerkrankung in den vergangenen Tagen rasant ausgebreitet. Das südeuropäische Land ist mit 400 gemeldeten Fällen und mittlerweile zwölf Toten das am stärksten betroffene Land Europas. Nach vorläufigen Schätzungen wurden weltweit mehr als 80 000 Menschen infiziert, mehr als 2 700 Todesopfer hat die Lungenkrankheit bislang gefordert. Insgesamt sind nun etwa 40 Länder betroffen.

So haben viele italienische Firmen hierzulande bestimmte Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von neuen Infektionen ergriffen. Denn Luxemburg und Italien sind enge Wirtschaftspartner: Im Großherzogtum sind etwa 500 italienische Firmen vertreten. Und nach Angaben des nationalen Statistikamtes Statec ist Italien Luxemburgs sechstgrößter Handelspartner bei den Importen und fünftgrößter bei den Exporten (Stand: 2019). Im Jahr 2018 exportierte Luxemburg Waren im Wert von 534,1 Millionen Euro nach Italien und importierte Waren im Wert von 524 Millionen Euro von dort.

Situation wird verfolgt

Auf Anfrage bei den Unternehmen heißt es zunächst, dass die Situation aufmerksam verfolgt wird. „Wir beobachten die Entwicklungen genau“, sagt Violette Montagnese, Sprecherin des italienischen Herstellers von Flaschenverschlüssen Guala Closures, der in Luxemburg durch die Firma GCL International vertreten ist. „Es wurden auf Gruppenebene präventive Maßnahmen ergriffen“, erklärt Montagnese. „Unsere Geschäftsreisen nach Italien wurden größtenteils eingestellt.“ Wirtschaftliche Folgen für das Unternehmen gäbe es zunächst nicht, so die Sprecherin. „Die Gruppe betreibt weltweit 30 Produktionsstätten. Davon befinden sich zwar vier in Italien, und zwei in Norditalien, aber wir sind nicht davon abhängig, um unsere Geschäfte weiterzuführen.“ Die Firma beschäftigt in Luxemburg rund 20 Mitarbeiter.

Corona-Virus: Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen wächst Ob im Luftverkehr, im Bankenwesen oder im Industriesektor: Die wirtschaftlichen Folgen des Corona-Virus lassen sich auch in Luxemburg spüren. Firmen verfolgen die Entwicklung der Situation mit Aufmerksamkeit.

Bei Ferrero wurden alle Mitarbeiter, die aus China, Singapur, Hongkong, Korea und Norditalien zurückkommen, gebeten, zwei Wochen lang von zu Hause aus zu arbeiten. „Diese Vorsichtsmaßnahme gilt auch für diejenigen Mitarbeiter, die ein Familienmitglied haben, das von diesen Risikogebieten nach Luxemburg eingereist ist“, betont Ferrero-Sprecherin Rossana Di Martino. Bei der Firma, die hierzulande 1.300 Mitarbeiter beschäftigt, wurden auch bis auf Weiteres alle Geschäftsreisen in die infizierten Risikogebiete abgesagt. „Geschäftskritische Dienstreisen müssen von den Chefetagen genehmigt werden“, so Di Martino. „Auf Gruppenebene wurde ein Überwachungsteam gebildet, um sicherzustellen, dass alle Präventions- und Kontrollmaßnahmen weltweit wirksam formuliert, umgesetzt und überwacht werden.“

Ähnlich reagiert auch Attilio Germano, Generaldirektor der Firma Tontarelli, die Plastikartikel für den Haushaltsgebrauch herstellt. „Wir haben unsere Mitarbeiter gebeten, ihre Reisen insgesamt einzuschränken – besonders Flugreisen.“ Die Firma wird per Lastwagen von Italien aus mit Waren beliefert. „Unsere Mitarbeiter sollen möglichst den direkten Kontakt mit den Fahrern meiden“, erklärt der Generaldirektor. „Wir haben auch Atemschutzmasken für die Angestellten gekauft.“ Die weltweit geltenden Vorsichtsmaßnahmen – wie etwa regelmäßig die Hände waschen und den Kontakt mit kranken Menschen zu vermeiden – wurden im ganzen Firmengelände auf Plakaten abgedruckt, so Germano. Die Niederlassung der Firma in Luxemburg, Tontarelli Lux, beschäftigt etwa 140 Mitarbeiter.

Corona-Virus: "Luxemburg ist keine Insel" Das Gesundheitsministerium informierte am Mittwoch die Öffentlichkeit über die neuesten Entwicklungen in Bezug auf das Corona-Virus.

Auch bei der Luxemburger Niederlassung der Banca Popolare dell’Emilia Romagna wurden die Geschäftsreisen zwischen dem Großherzogtum und Italien eingestellt. Die 23 Mitarbeiter, die die Bank beschäftigt, haben sich nicht in den vergangenen 20 Tagen in Italien aufgehalten, wie Paolo Zanni, Geschäftsführer der Luxemburger Niederlassung, erklärt. „Wir raten ihnen auch davon ab, nach Italien zu reisen.“ Um die laufenden Geschäfte der Bank nicht zu beeinträchtigen, setzen die Mitarbeiter auf Telefonkonferenzen. Auf Gruppenebene wurde auch von persönlichen Treffen mit Kunden aus besonders risikoreichen Gebieten abgeraten, so Zanni. In den sogenannten roten Zonen – sprich: Sperrzonen in Norditalien – sind vorübergehend einige Bankfilialen geschlossen worden.

Gesundheit am Arbeitsplatz In Luxemburg müssen die Arbeitgeber die Gesundheit und die Sicherheit ihrer Mitarbeiter gewährleisten. Im Umgang mit dem Corona-Virus gilt auch für Unternehmen, „sich an die Empfehlungen des Gesundheitsministeriums zu halten“, so das Arbeitsministerium. „Ein Phänomen dieser Größenordnung erfordert die Zusammenarbeit aller betroffenen Akteure – Arbeitgeber, Arbeitnehmer, behandelnde Ärzte, arbeitsmedizinische Dienste, Politik und Verwaltung, usw.“, erklärt der Direktor der „Union des entreprises luxembourgeoises“ (UEL), Jean-Paul Olinger. „Die arbeitsmedizinischen Dienste wie STI, ASTF, STM haben die Unternehmen und ihre Mitarbeiter informiert“. Beispiel STI: Das „Service de Santé au Travail de l’Industrie“ hatte am Dienstag eine Mitteilung über den Umgang mit der Lungenerkrankung veröffentlicht. Im Wortlaut: „Si un salarié revient de Chine, de Corée, d’Iran ou d’Italie et qu’il présente de la toux, de la fièvre ou des difficultés respiratoires endéans les 15 jours, il devra rester à la maison et éviter les contacts avec d’autres personnes (lieux publics tels supermarchés, cinémas, transports en commun…). [...] En l’absence de tout symptôme, aucune mesure d’écartement n’est actuellement recommandée.“