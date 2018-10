Italien will seine Pläne zur Neuverschuldung trotz Kritik der EU-Kommission nicht ändern. „Im Namen unserer Regierung verneine ich, dass wir über die Reduzierung des Defizits sprechen“, sagte der stellvertretende Premier und Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio

Italien lehnt Änderung seiner umstrittenen Schuldenpläne ab

(dpa) - Italien will seine Pläne zur Neuverschuldung trotz Kritik der EU-Kommission nicht ändern. „Im Namen unserer Regierung verneine ich, dass wir über die Reduzierung des Defizits sprechen, das bei 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bleibt“, sagte der stellvertretende Premier und Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, am Samstag laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa.

Die Finanzpläne Roms sorgen seit Längerem für Aufregung. Die EU-Kommission sieht im Haushaltsentwurf der Regierung schwere Verstöße gegen die Regeln der Eurozone.

Italien hat einen riesigen Schuldenberg angehäuft. Nun will sich die Koalition aus rechtsnationaler Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung auch deutlich höher neuverschulden, als die Vorgängerregierung zunächst zugesagt hatte.



Die Ratingagentur Moody's stufte die Kreditwürdigkeit Italiens wegen der umstrittenen Schuldenpläne der Regierung in Rom herunter. Statt sich zu verringern, werde Italiens Staatsverschuldung auch in den kommenden Jahren auf dem Stand von rund 130 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) bleiben, erklärten die Analysten am späten Freitagabend. Die Bonitätswächter kritisierten, die Pläne verfolgten keine „kohärente Reformagenda“, die das unterdurchschnittliche Wachstum Italiens berücksichtigen würde.



Bisher hatte die US-Agentur das Land mit „Baa2“ bewertet, nun liegt es bei „Baa3“. Damit ist eine Investition in italienische Staatsanleihen der Einschätzung zufolge weiterhin eine durchschnittlich gute Anlage. Verschlechtert sich aber die Gesamtwirtschaft, ist mit Problemen zu rechnen.