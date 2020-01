Israel etabliert sich als Silicon Valley für IT-Sicherheit

Die stetig wachsende Zahl von Hackerangriffen bewirkt immense Investitionen in Cybersecurity. Durch eine planvolle Industriepolitik hat sich Israel einen Vorsprung in diesem Bereich erarbeitet.

Die stetig wachsende Zahl von Hackerangriffen bewirkt immense Investitionen in Cybersecurity. Durch eine planvolle Industriepolitik hat sich Israel einen Vorsprung in diesem Bereich erarbeitet.

In der letzten Woche wurde bekannt, dass ausgerechnet Amazon-Gründer Jeff Bezos die Risiken der vernetzten Welt am eigenen Leib erfahren musste: Mithilfe einer Videodatei hatten Hacker 2018 eine Spionagesoftware auf das Handy des Technologiegurus gespielt und dann eine große Menge an Daten abgerufen.

Die Episode zeigt, dass selbst milliardenschwere IT-Unternehmer nicht vor solchen Angriffen gefeit sind ...