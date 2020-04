Die beim Luxemburger Abwicklungsdienstleister Clearstream eingefrorenen Gelder der iranischen Zentralbank bleiben erst mal in Luxemburg.

Irans Milliarden bleiben in Luxemburg

Die auf Initiative der USA beim Luxemburger Abwicklungsdienstleister Clearstream eingefrorenen Gelder der iranischen Zentralbank bleiben erst mal in Luxemburg, so eine veröffentlichte offizielle Mitteilung.

Am Sonntag hatte Irans Präsident Hassan Rohani angekündigt, sein Land habe die Freigabe von insgesamt 1,6 Milliarden US-Dollar erreicht.

Streit zwischen USA und Iran: Iranische Milliarden bleiben blockiert Die Attentate des 11. Septembers, das Iranische Atomabkommen und zwischendrin Luxemburger Richter. Sie haben nun in einem Eilverfahren über die Blockierung von mindestens 1,6 Milliarden Dollar auf Konten der Clearstream entschieden.

Hintergrund sind Schadensersatzforderungen gegen den Iran von Angehörigen derer, die dem Anschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 zum Opfer gefallen sind; deshalb hatten sie vor vier Jahren Konten der iranischen Zentralbank bei Clearstream pfänden lassen.

Luxemburger Richter erklärten am 1. April die Pfändung für unzulässig, aber: „Dieses Urteil ist nicht endgültig und kann angefochten werden“.

