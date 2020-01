Investas schützt seit 60 Jahren Kleinaktionäre

Die Luxemburger Vereinigung privater Investoren feiert ihr Jubiläum. Ziel der asbl ist es, die Aktionärskultur in Luxemburg zu fördern und dazu beizutragen, dass mehr Luxemburger sich an Aktiengesellschaften beteiligen.

Investas, die luxemburgische Vereinigung privater Investoren, feierte gestern am Standort der Luxemburger Börse ihr 60-jähriges Bestehen. Ziel der asbl ist es, die Aktionärskultur in Luxemburg zu fördern und dazu beizutragen, dass mehr Luxemburger sich an Aktiengesellschaften beteiligen. Investas vertritt unter anderem Aktionäre auf den Hauptversammlungen der Luxemburger Aktiengesellschaften.

Prominenter Gratulant und Gastredner war gestern bei der Jubiläumsfeier Yves Mersch, Mitglied des Direktoriums und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Europäischen Zentralbank (EZB), der in seiner Rede darauf hinwies, dass, nicht ganz unbeabsichtigt, die Niedrigzinspolitik der EZB „zu einer erhöhten Risikobereitschaft ermutigt“ der Finanzmärkte habe.

Auch gebe es eine „Kluft zwischen der Wahrnehmung und den offiziellen Inflationsmessungen“, zumal im Euroraum die Kosten für selbstgenutztes Wohneigentum - anders als in manch anderen Industriestaaten - nicht bei der Inflationsmessung berücksichtigt würden. „Wenn die Haushalte glauben, dass die Inflation grassiert, werden sie kaum eine Rechtfertigung für unkonventionelle Maßnahmen sehen, insbesondere für negative Zinssätze“, so Mersch. Derzeit prüft die EZB ihre geldpolitische Strategie.

Kaum Aktionärskultur in Luxemburg

Laut Jean Medernach, Präsident von Investas, ist die Aktionärskultur in Luxemburg nicht sehr ausgeprägt. Das mag auch daran liegen, dass nicht mehr viele Luxemburger Unternehmen an der Börse notiert sind.

Eines dieser Unternehmen ist beispielsweise SES, auf deren Hauptversammlungen mit rund 100 Privataktionären etwa die meisten Luxemburger Kleinanleger vertreten sind.

„Auf lange Sicht haben Aktien gegenüber anderen Anlageformen die beste Rendite“, sagt Medernach. „Alle Studien zeigen, dass seit Anfang 1900 betrachtet Aktien eine durchschnittliche Wertsteigerung von sechs, sieben Prozent pro Jahr haben. Damit schlagen sie alle anderen Produkte wie Obligationen, Sparbücher oder Lebensversicherungen.“

Medernach zufolge hapert es in Luxemburg bei der „éducation financière“. Darum sind auch heute die Luxemburger Aktionäre fast ausnahmslos aus wohlhabenderen Familien oder solche, die in der Finanzbranche arbeiten.

Der große Teil der Luxemburger Haushalte kennt sich hingegen nicht aus mit Aktien – und besitzt darum auch keine. „In der Schule spielt das Thema, wie lege ich mein Geld an, wie spare ich für meine Zusatzpension, überhaupt keine Rolle“, sagt Medernach.

Investas unterstützt darum auch Maßnahmen, die wie zum Beispiel die Webseite letzfin.lu der CSSF, die Schülern Basisfinanzwissen zur Verfügung stellt, oder das Programm „Fit for Life“ der Vereinigung Jonk Entrepreneuren.

Dass es in England, Frankreich oder den skandinavischen Ländern eine ausgeprägte Aktionärskultur gebe, sieht Medernach auch dem Umstand zu verdanken, dass es dort Produkte für Kleinanleger gibt, die steuerlich begünstigt sind wie in Frankreich die „plan d'épargne en actions“. „So etwas bräuchten wir in Luxemburg auch“, sagt Medernach.