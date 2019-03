Die Ministerin für Verbraucherschutz Paulette Lenert (LSAP) will die Rechte der Konsumenten stärken - dazu gehört die Schaffung einer zentralen Informationsstelle für die Luxemburger Verbraucher.

Interview mit Paulette Lenert: Ein „guichet.lu“ für die Verbraucher

Mara BILO Die Ministerin für Verbraucherschutz Paulette Lenert (LSAP) will die Rechte der Konsumenten stärken - dazu gehört die Schaffung einer zentralen Informationsstelle für die Luxemburger Verbraucher.

Vor drei Monaten hat Paulette Lenert (LSAP) die Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und das neu gegründete Ministerium für Verbraucherschutz übernommen. Lebensmittelsicherheit, Sammelklagen: Im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ zieht die Ministerin ein erstes Resumee im Bereich des Verbraucherschutzes und setzt ihre Ziele für die nächsten Monate – dazu gehört die Schaffung einer zentralen Informationsstelle für die Luxemburger Verbraucher.

Paulette Lenert, ich bin etwas überrascht, Sie in der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit zu treffen. Hatten Sie nicht angekündigt, dem neuen Verbraucherschutzministerium eine eigene Adresse zu geben und es sichtbarer zu machen?

Doch, aber das dauert noch ein bisschen. Ich habe mich in den vergangenen drei Monaten genau damit beschäftigt: einen neuen Standort zu finden, Mitarbeiter einzustellen, ein Budget zu verhandeln. Am 1. April ist es aber soweit: Insgesamt werde ich im Ministerium für Verbraucherschutz 20 Mitarbeiter beschäftigen – davon wurden zehn in den vergangenen Monaten eingestellt. Und im Sommer wird der offizielle Sitz bekannt gegeben.

Mit welchem Dossier des Verbraucherschutzes haben Sie sich seit Amtsbeginn befasst?

Mein großer Fokus lag bis jetzt auf der Lebensmittelsicherheit. Im Koalitionsvertrag steht, dass eine neue, einheitliche Verwaltung geschaffen wird, um die verschiedenen Kontrollbehörden im Bereich Lebensmittelsicherheit zusammenzubringen. Mit dem neuen Gesetz, das im vergangenen Jahr verabschiedet worden ist, wurde bereits ein Regierungskommissariat geschaffen, das für die Koordination der betroffenen Dienste zuständig ist. Es wurde jetzt entschieden, dass dieses Kommissariat unter meiner politischen Verantwortung steht – das wird die Koordination noch mehr verstärken. Darüber hinaus wollen wir – wie im Koalitionsvertrag festgelegt – eine neue Verwaltung kreieren, die für die gesamte Lebensmittelkette verantwortlich sein wird. Diese Verwaltung soll im Verbraucherschutzministerium eingegliedert sein.

Zum Reizthema im Verbraucherschutz: Die EU-Behörden wollen ein harmonisiertes System für Sammelklagen einführen. Unsere Nachbarländer haben allerdings nicht auf die EU-Richtlinie gewartet – anders als Luxemburg.

Ja, Luxemburg ist eines der wenigen Länder Europas, in dem es noch nicht möglich ist, eine Sammelklage vor Gericht einzureichen. Das ist eine Schande! Und weil die anderen Länder sehr verschiedene Systeme praktizieren, gibt es nun einen europäischen Ansatz, um die Sammelklagenprozedur europaweit zu harmonisieren. Ich stehe dahinter; für die Verbraucher macht es vieles einfacher.

Wie lässt sich erklären, dass Luxemburg in diesem Bereich hinter den anderen europäischen Mitgliedstaaten hinterherhinkt?

Ich weiß es nicht! 2013 wurde schon eine Empfehlung in diese Richtung vorgestellt, die beschrieb, wie ein solches Sammelklagenverfahren eingeführt werden könnte. Ich kann mir diese Verzögerung nicht erklären.

Im vergangenen Jahr hat die EU den sogenannten „New Deal for Consumers“ vorgestellt. Dabei geht es um neue Verbraucherrechtvorschriften – darunter fallen die eben erwähnten Sammelklagen, aber auch die Haftung von Onlineplattformen. Warum dauert die Umsetzung so lange?

Es ist schwer, eine gemeinsame Position der 28 EU-Mitgliedstaaten zu finden. Eins kann ich Ihnen aber sagen: Luxemburg unterstützt den „New Deal“ und setzt sich für eine komplette Harmonisierung ein. Ich glaube allerdings nicht, dass es zu einer Einigung vor dem Wechsel der EU-Kommission im Spätsommer kommen wird.

Mal abgesehen von der großen Linie, was können die Luxemburger Verbraucher unmittelbar von Ihnen erwarten?

Ich möchte eine interministerielle Plattform schaffen – also mit den Ministerien, die bei manchen Themen mit dem Verbraucherschutz zu tun haben. Ich denke da an die immer wieder gern aufgegriffenen Bankgebühren zum Beispiel. Es gibt einen großen Bedarf an transparenter Information. Ich stelle mir eine Art „guichet.lu“ vor – nur eben für Verbraucher. Es muss möglich sein, alle Informationen bei einer einzigen Anlaufstelle zu finden.

Wie könnte eine solche Plattform funktionieren?

Bei „guichet.lu“ beispielsweise ist jedes Ministerium für seinen eigenen Input zuständig. Aber hinter der administrativen Plattform ist eine ganze Verwaltung dafür verantwortlich, dass die Informationen bearbeitet werden, notfalls in einer leichteren Sprache „übersetzt“ werden. Eine einzige Anlaufstelle für die Verbraucher könnte nach einem ähnlichen Modell funktionieren.

Steht das für Sie im Mittelpunkt Ihrer Arbeit?

Ja! Ich sehe es als meine Hauptaufgabe als Ministerin für Verbraucherschutz, die Verbindung zwischen den verschiedenen Ministerien herzustellen. Ich möchte also die nächsten Monate dafür nutzen, Schnittstellen mit anderen Ministerien zu identifizieren.

Derzeit gibt es ja schon zwei Adressen, die den Luxemburger Verbrauchern zur Seite stehen – der Luxemburger Verbraucherschutz „Union luxembourgeoise des consommateurs“ ULC und das Europäische Verbraucherzentrum „Centre Européen des Consommateurs“ CEC.

Das stimmt, aber in beiden Fällen handelt es sich um Interessenverbände. Die Verbraucher über ihre Rechte aufzuklären, ist ein öffentlicher Auftrag – es ist nicht zeitgemäß, dass man in diesem Zusammenhang auf private Initiativen oder Interessenverbände angewiesen ist. In diesem Bereich gibt es in Luxemburg einiges an Handlungsbedarf; unsere Nachbarländer sind da schon viel weiter.

Paulette Lenert, Ministerin für Verbraucherschutz. Foto: Gerry Huberty

Wann können die Luxemburger Verbraucher mit einer solchen Anlaufstelle rechnen?

Es handelt sich hierbei um ein großes Projekt – ich würde mir wünschen, dass die Umsetzung innerhalb der nächsten zwei Jahre geschieht.

Um eine zentrale Anlaufstelle richtig zu nutzen, müssen die Menschen aber über ihre Rechte Bescheid wissen ...

Tatsächlich, es ist ja schön und gut Rechte zu haben – nur muss man wissen, welche Rechte man als Verbraucher hat, worum es geht und wie man sie gegebenenfalls einklagen kann. Das Verbraucherschutzministerium hat einen Bildungsauftrag. Das zeigt das Beispiel Lebensmittelsicherheit: Der Markt ist so komplex geworden – wer versteht schon, was genau auf dem Etikett im Supermarkt steht? Für was steht Bio oder fairer Handel? Da handelt es sich beispielsweise nicht um dasselbe.

Es liegt doch in unser aller Interesse, dass die Verbraucher nicht betrogen werden.

Wie könnten die Verbraucher ihre Rechte besser kennenlernen?

Es gibt in Luxemburg ein Zentrum für politische Bildung, was ich in einer Gesellschaft sehr wichtig finde. Genauso wichtig wäre allerdings ein Zentrum für Konsumentenbildung. Auch beim Verbraucherschutz gilt: Vorsicht ist besser als Nachsicht.

Nährt das nicht den Vorwurf der Unternehmensverbände, dass Ihr Ministerium nur aufseiten der Verbraucher, also der ULC, steht?

Das sehe ich nicht so. Vor der aktuellen Legislaturperiode gab es kein eigenständiges Verbraucherschutzministerium; die ULC hat deshalb den öffentlichen Auftrag erfüllt, die Verbraucher über ihre Rechte aufzuklären. Aber die ULC bleibt ein Interessenverband und versucht, bestimmte gesellschaftliche und politische Ziele durchzusetzen. Das betrifft mich nicht; für mich ist Politik etwas Objektives. Mein Ziel ist es, eine gute Verbraucherschutzpolitik zu machen.

Sie nehmen also eher eine neutrale Haltung ein?

Ja, außerdem liegt es doch in unser aller Interesse, dass die Verbraucher nicht betrogen werden – gerade für die Unternehmen. Im Falle einer rechtswidrigen Tätigkeit oder des Betrugs, wird der Schaden gleich von zwei Parteien getragen: einerseits von den Verbrauchern, aber andererseits auch von den Unternehmen, die fair handeln und deswegen vielleicht einen höheren Kostenaufwand haben. Wir haben ein gemeinsames Interesse daran, dass der Markt fair und transparent gestaltet ist.

Entwicklungshilfe digital ausrichten Paulette Lenert leitet neben dem Ressort Verbraucherschutz auch die Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Angelegenheiten. In diesem Bereich hat Luxemburg im internationalen Vergleich eine starke Stellung übernommen; immerhin geht ein Prozent des Bruttonationaleinkommens in die Entwicklungshilfe. In den nächsten fünf Jahren möchte die Ministerin die digitalen Möglichkeiten untersuchen, die bei der Entwicklungshilfe zu einer größeren Auswirkung beitragen können. „Ich bin davon überzeugt, dass digitale Technologien die Zukunft der Entwicklungshilfe sind“, erklärt sie im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ – „nicht zuletzt die Blockchain-Technologie, von der immer wieder die Rede ist. In den Entwicklungsländern haben fast alle Menschen – auch diejenigen, die keine Personalpapiere haben! – ein Handy. Das gibt uns die Möglichkeit, viel mehr Menschen dort zu erreichen.“ Durch das Budget, das dem Ressort Entwicklungszusammenarbeit zugeteilt worden ist, will sie deshalb auch zunehmend Forschung und Innovation fördern. „Wir sind ein vergleichsweise kleines Land, der von uns geleistete Betrag ist deshalb nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Unsere Strategie muss es sein, uns auf eine Nische zu spezialisieren. Ich möchte mich auf die Entwicklung digitaler Tools konzentrieren.“ Beispiel „emergency.lu“: Die mobile, satellitengestützte Telekommunikationsplattform wurde 2012 geschaffen, um die Kommunikation (über Telefon oder Internet) nach einer Katastrophe wiederherzustellen und zu der Koordinierung der humanitären Hilfe nach einer solchen Katastrophe beizutragen. „Wir sind dafür weltweit bekannt“, erklärt Paulette Lenert, „aber bei vielen Luxemburgern ist es noch nicht angekommen.“ Darüber hinaus möchte die Ministerin künftig den Fokus auf die zahlreichen Projekte setzen, die Luxemburg in Ländern wie Burkina Faso, Senegal und Nicaragua unterstützt. „Wir werden nun untersuchen, in welchen Orten der Welt und auf welche Art von Projekten wir künftig den Schwerpunkt setzen“, erklärt Paulette Lenert.

Sie leiten zwei Ressorts: Verbraucherschutz und Entwicklungszusammenarbeit. Welches Ministerium nimmt mehr Zeit in Anspruch?

Ich muss zwischen den beiden Ressorts jonglieren. Anfangs wollte ich eigentlich den Fokus auf das Verbraucherschutzministerium setzen; immerhin muss ein nagelneues Ministerium arbeitsfähig werden. Doch das tägliche Geschäft läuft währenddessen in der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit weiter. Und meine Arbeit dort ist mit vielen Reisen ins ferne Ausland verbunden. Wir versuchen ja, alle zwei Jahre in unsere bevorzugten Partnerländer [Burkina Faso, die Kapverden, Mali, Niger, Senegal, Nicaragua und Laos, Anm. d. Red.] zu fahren. Ich hoffe aber, dass ich es im Sommer schaffen werde, ein gutes Gleichgewicht zwischen Verbraucherschutz und Entwicklungszusammenarbeit zu finden.

Sie sind zum ersten Mal Regierungsmitglied. Gefällt Ihnen der Job überhaupt?

Ja! (lacht) Ich freue mich auf die nächsten fünf Jahre und auf die Herausforderungen.





Die Quereinsteigerin Paulette Lenert (Jahrgang 1968) ist ausgebildete Rechtsanwältin; ihr Studium hat sie in Frankreich und im Vereinigten Königreich abgeschlossen. Sie begann ihre berufliche Karriere im Jahr 1992 als Anwältin bei der Anwaltskammer in Luxemburg, 1994 arbeitete sie für das Justizministerium. Drei Jahre später wurde sie beim Verwaltungsgericht zur Ersten Richterin ernannt und war dort bis 2010 als Vizepräsidentin tätig. Von 2010 bis 2013 war sie Erste Regierungsberaterin beim beigeordneten Minister für Solidarwirtschaft. Später trat sie dem Ministerium für den öffentlichen Dienst bei und übernahm dort im Jahr 2014 die allgemeine Koordination. Anfang 2017 wurde sie außerdem mit der allgemeinen Geschäftsführung des Nationalen Instituts für öffentliche Verwaltung („Institut national d'administration publique“ – kurz: INAP) beauftragt. Bei der Neuauflage Blau-Rot-Grün wurde Paulette Lenert erstmals Regierungsmitglied und übernahm Mitte Dezember die Ressorts Verbraucherschutz und Entwicklungszusammenarbeit.