(aa) - Die Autoindustrie will auf der am Donnerstag beginnenden Internationalen Automobilausstellung (IAA) alternative Antriebe und autonomes Fahren in den Vordergrund rücken. Die Hersteller kündigten zum Wochenauftakt gar eine Offensive bei Elektrofahrzeugen an.

Doch ausgerechnet zwei der wichtigsten E-Auto-Hersteller fehlen in Frankfurt: Tesla und Nissan. Und es gibt weitere prominente Autobauer, die nicht in Frankfurt vertreten sind.

Beim Rundgang durch die Hallen des Messegeländes während der Pressetage dominieren außerdem zunächst wieder die üblichen Verdächtigen, also dicke Autos mit viel Power unter der Haube und Verbrennungsmotor ...