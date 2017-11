(pso) - Quand les machines apprennent aux machines. Ce mardi à la Chambre de commerce les professionnels luxembourgeois de la logistique ont mis le doigt sur les prouesses technologiques que l'industrie applique pour accroître sa productivité.



Un responsable d'IBM travaillant entre les Etats-Unis, l'Allemagne et la Chine raconte ainsi que le géant de l'électronique Foxconn travaille avec la firme américaine de l'informatique à l'éducation de ses robots. Foxconn emploie déjà 20.000 d'entre eux dans sa ligne de production, détaille Thorsten Schröer. Elle prévoit d'en occuper un million dans les trois prochaines années. «Le monde ne compte pas assez d'ingénieurs et de développeurs» pour programmer tous ces robots qui placent les composants et contrôlent la qualité. «Il faut qu'ils apprennent tout seuls», résume l'ingénieur formé aux Etats-Unis. IBM met à disposition son programme d'intelligence artificielle Watson pour éduquer les machines. Il a fait irruption dans le grand public en 2011 lorsqu'il a battu deux des plus prestigieux vainqueurs du jeu télévisé Jeopardy.



Les camions autonomes prêts à rouler



Watson apprend en compilant l'ensemble des données à sa disposition, sur internet ou celles qu'on lui prodigue, et restitue la partie idoine en fonction de la question posée. IBM a reproduit ces procédures dans la recherche contre le cancer puis dans les services financiers. La firme s'oriente maintenant vers l'industrie manufacturière et la logistique où «les plus grands challenges» attendent les promoteurs de l'intelligence artificielle, selon les termes de M. Schröer. Le caractère «déstructuré» des données est en passe d'être surmonté. Le géant de l'informatique travaille sur les aspects cognitifs, ce qui est lié à la connaissance. L'ingénieur prend l'exemple de l'inspection de la qualité de la coque de l'iPhone. «On éduque Watson avec des images. On lui en montre 10.000 d'un produit en parfait état puis 1.000 d'un produit défectueux». Watson, aidé par des caméras placées sur la chaîne de production, remplace ainsi les responsables qualité... ou tout le moins réduit leur nombre. Idem dans l'industrie du transport. Munis de capteur et d'ordinateurs de bord intelligents, les camions à conduite autonome pourraient envahir les routes dans les cinq prochaines années. «Soyez préparés», prévient Thorsten Schröer.



Une question d'adaptation



Le ministre du Travail et de l'Emploi Nicolas Schmit se veut conscient de la problématique. Deux semaines plus tôt, il visitait une société de la Silicon Valley spécialisée dans le transport par camion autonome. «C'est techniquement possible», témoigne-t-il. Seule demeure la question de savoir s'il faut garder un être humain à l'intérieur, pour contrôler... ou éventuellement faire autre chose. «Les humains seront remplacés par des robots et l'intelligence artificielle», prédit le ministre socialiste. «Entre 10 et 50% des emplois seront bientôt automatisés», selon les estimations rassemblées par le ministre qui s'adresse dorénavant à une classe du lycée de garçons présente pour l'événement. «Le plus grand défi ce n'est pas la disparition des emplois, mais l'adaptation à la nouvelle économie. On vous prépare aujourd'hui pour des emplois dont on ne connaît pas encore la nature», lance M. Schmit qui mise résolument sur le digital. «La seule certitude, c'est que vous allez travailler plus longtemps», finit par plaisanter le ministre provoquant l'hilarité de l'audience.

Le Luxembourg se prépare. Au cours d'un dernier panel, les invités du Cluster for logistics effleurent quelques atouts du Grand-Duché pour travailler, comme eux, sur l'intelligence artificielle et la robotique dans le domaine de la logistique. Outre la recherche à l'université et les infrastructures de réseaux, le développement de la sécurité informatique fait figure d'enjeu majeur dont la création de l'ambassade numérique estonienne cette année matérialise la potentielle réussite. Le Luxembourg occupe la deuxième place du classement de la Banque mondiale évaluant l'industrie de la logistique pays par pays. 800 sociétés du secteur emploient une vingtaine de milliers de personnes et génèrent annuellement quatre milliards d'euros au Grand-Duché.