Inspection du travail et des mines

185 Kontrollen auf Baustellen während Kollektivurlaub

Unter anderem wurden acht Standorte geschlossen, nachdem verschiedene Verstöße gegen den Arbeitsschutz festgestellt worden waren.

(jwi) - Die Arbeitsinspektoren der staatlichen Inspection du travail et des mines (ITM), die mit Kontrollen an Baustellen die Sicherheit am Arbeitsplatz kontrolliert, hat während des Kollektivurlaubs insgesamt 185 Kontrollen in 115 Unternehmen auf 155 Baustellen durchgeführt. Das schreibt die Behörde am Mittwoch.

So wurden unter anderem während der Kontrollen sechs Arbeitsniederlegungen gegen Unternehmen verhängt, die während des Kollektivurlaubs keine Ausnahmegenehmigung hatten. Acht Standorte wurden geschlossen, nachdem verschiedene Verstöße gegen den Arbeitsschutz festgestellt worden waren. Gegen vier Unternehmen und drei Projektträger wurden sieben Anordnungen erlassen, um Verstöße gegen den Arbeitsschutz zu beseitigen. Und sechs Arbeitsniederlegungen wurden verhängt, die insgesamt zehn Arbeitnehmer aus Drittstaaten ohne Arbeitserlaubnis beschäftigten, heißt es.

Der diesjährige Kollektivurlaub ging vom 30. Juli für das Baugewerbe und vom 2. August bis zum 22. August für das Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk.



