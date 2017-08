(M.G.) - Bereits vergangenen Dienstag meldete die Metzgerei Krack ihre Insolvenz an und musste ihre beiden Filialen in Luxemburg-Stadt und in Hesperingen schließen. Keiner der 14 Arbeitsplätze der Metzgerei konnte gerettet werden. Das geht aus einer Pressemitteilung des LCGB hervor.

Das Ehepaar Krack gründete die Metzgerei im März 1965 in der Rue Joseph Junck im städtischen Bahnhofsviertel. 1979 folgte die Eröffnung einer Zweigstelle in Hesperingen auf der Route de Thionville.



Erst vor drei Jahren wurden die Wurstproduktionsstätte sowie die Räumlichkeiten in denen das Fleisch zerschnitten und weiterverarbeitet werden in neue Räumlichkeiten nach Hesperingen verlegt, welche sich hinter der bestehenden Metzgerei in der Route de Thionville befinden. Gleichzeitig wurde das Geschäft in der Rue Joseph Junck modernisiert und so eine neue Küche mit modernen Geräten, die unter anderem der Zubereitung der Tagesgerichte sowie dem Catering diente.

Der LCGB teilte am Dienstag mit, dass sie eine Informationsversammlung für die betroffenen Mitarbeiter organisiert habe, um diese zu unterstützen, ihre noch ausstehenden Forderungen anzumelden und eine neue Arbeit zu finden.