(ndp) - Keine Nägel, keine Schrauben und vollständig modular: ein Handwerksunternehmen aus Manternach macht mit einer kreativen Innovation auf sich aufmerksam. Die Firma Annen plus hat eine gebogene Holzstruktur mit einer Spannweite von über 60 Metern entwickelt. Das Besondere dabei ist, dass die Struktur komplett modular aufgebaut ist, die Einzelteile wurden ganz ohne Schrauben und Nägel zusammengelegt. Dieses einzigartige, modulare System ermöglicht es, die Einzelteile an anderen Orten und in diversen Strukturen auseinander zu nehmen und wieder zusammen zu legen.



Durch den Einsatz modernster Technologien macht die Firma einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung. Dadurch kann die Struktur für unterschiedliche Gebäude verwendet werden, etwa für kleine Einfamilienhäuser oder große Industriehallen. Die Konstruktion ist einfach herzustellen und aufzurichten, und sie lässt sich leicht transportieren. Dadurch besteht die Möglichkeit, es auf der ganzen Welt verkaufen zu können.



Die zukunftsweisende Lösung kann einen großen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten. So lautet das Motto der Firma, die beim „Innovationspreis im Handwerk 2017“ gestern das Siegertreppchen besteigen durfte. Mit ihrer nachhaltigen Erfindung konnte sie die Jury in der Kategorie innovativer Herstellungsprozesse begeistern und ein Preisgeld von 6 000 Euro abräumen.



Handwerk und Forschung



Neben der technischen Innovation schätzte die Jury die Zusammenarbeit des Unternehmens mit dem Institut IBOIS, dem Holzlabor der Universität Lausanne. Ein gegenseitiges Kennenlernen sei für das Handwerk und die Forschungswelt unerlässlich, um Synergien zu entwickeln, meinte Tom Oberweis, Präsident der Handwerkskammer, bei der Verleihung des Preises. „Die Handwerker brauchen Studien, um ihre Ideen in der Praxis bestätigen zu können und die Forscher ihrerseits können sich auf die Handwerker verlassen, um ihre Konzepte tatsächlich umzusetzen.“



Fünf weitere Handwerksunternehmen wurden gestern ausgezeichnet: Lang's Lights gewann den ersten Preis in der Kategorie Innovatives Produkt/Dienstleistung/Design. In der Kategorie innovatives Konzept für Internationalisierung wurden die Ateliers mécaniques Dostert ausgezeichnet. Webtaxi konnte sich im Bereich Marketing und Kommunikation durchsetzen. Ein weiter Preis ging an die Ferber-Gruppe (innovatives Konzept für Management und Verwaltung). Der Sonderpreis „Digitalisierung“ erhielt die Firma Spanier & Wiedemann.