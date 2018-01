(pso)- «Vous savez, certains de nos clients sont âgés». Frédéric Matterne justifie la pertinence de son application myBioPass par l'argument ergonomique. «Soit ils n'ont pas leur token à disposition, soit ils ne souviennent pas du mot de passe leur permettant d'accéder à la banque en ligne», schématise le «product owner» (selon la terminologie de la gestion de projet «agile») accoudé à la table haute de démonstration sur laquelle le département communication de BNP Paribas a consciencieusement déposé un bocal de friandises multicolores et acidulées.

La banque avait invité ce lundi en ses locaux du Kirchberg des journalistes de toute l'Europe à témoigner de l'investissement de l'établissement bientôt bicentenaire dans des interfaces résolument modernes. Celles-ci opèrent via des appareils mobiles et ont été conçues avec les clients eux-mêmes. L'application myBiopass qui permet de se connecter à son «web banking» par reconnaissance faciale a été développée à la demande de l'un d'entre eux au cours d'un atelier rassemblant des titulaires de compte BGL BNP Paribas Banque privée, des banquiers et des collaborateurs de la «factory» luxembourgeoise de l'initiative «client experience» de BNP Paribas née en 2015.

120 personnes assignées à plein temps



Derrière ces anglicismes abscons se cache la volonté du groupe bancaire français de rester au contact des besoins de sa clientèle. Pas question de jeunisme aveugle, nous explique-t-on, mais plutôt la «volonté de prendre l'initiative plutôt que de la subir». «Avoir de bons retours de la clientèle nous permet d'éviter de perdre de l'argent à développer des produits inutiles», résume François Dacquin directeur de BNP Paribas Wealth Management Luxembourg. C'est dans ce segment qu'est développé le programme. Après la première réunion destinée à faire émerger les idées de produits, les «usines» réparties à Luxembourg, Singapour, Genève et bientôt Paris, les développent. 120 personnes travaillent à plein temps à cette mission, huit au Grand-Duché. S'y ajoutent des collaborateurs de la banque qui, au sein des «pizza teams», dédient une partie de leur temps à aiguiller le projet en fonction des besoins des clients et des possibilités d'intégration aux processus métiers.

Carlo Thill, officiellement directeur général de BGL BNP Paribas, officieusement testeur en chef des applications développées par la "factory".

Pierre Matgé

MyBioPass a d'abord été testée auprès de 55 utilisateurs: des clients et des employés, dont Carlo Thill, directeur général de BGL BNP Paribas. «Très content» de ce projet développé au sein de la première classe de la «client experience», le directeur général et testeur en chef a appuyé son lancement pour les clients de sa banque privée, une sorte de bac à sable («sandbox» selon la terminologie des technologies financières). Offerte depuis janvier aux clients fortunés, l'application développée avec les champions irlandais de l'identification biométrique Daon sera bientôt accessible à la clientèle de détail.

Etaient aussi présentées ce lundi dans l'ancienne salle de marché de BGL au Kirchberg huit autres applications d'initiatives «populaires». Fraises tagada, guimauves, oursons en chocolat accompagnaient des interfaces d'utilités variées, de la plateforme agrégeant les avoirs bancaires et non financiers des clients à une base d'informations dérivées destinées aux prospects, en passant par un site d'organisation de réunions avec son banquier, chacun trouvait produit à son goût. "Les usages de nos clients changent", confie Mariam Rassai, directrice de l'initiative "Client experience", en écho au slogan du groupe. Une centaine, "de toutes les générations", a été reçue pour entendre leur désirs et préoccupations.