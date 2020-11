Ingenieure in der Krise: "Wir brauchen mehr Macher"

In Krisen sind Ingenieure gefragt, der Beruf selbst ist krisenfest – Marc Solvi hält ein Plädoyer für Technik und Wissenschaft.

Marc Solvi, jeder weiß, was ein Ingenieur macht. Oder nicht? Mitte November wurde der „Prix d'Excellence“ an vielversprechende junge Talente vergeben. Bei den Preisträgern liest man von Machine Learning, Anonymität im Internet, aber auch von Brückenbau. Was genau machen Ingenieure heute?

Energiefragen, Klimawandel, Mobilität, Logistik, Robotisierung in der Industrie, künstliche Intelligenz, Big Data, Datensicherheit – das sind alles heikle Themen und bei allen sind Ingenieure eingebunden ...