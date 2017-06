(miz) - Eine neue Studie der ING International Survey (IIS) zeigt, dass 76 Prozent der Luxemburger Einwohner lieber in einem bargeldlosen Geschäft einkaufen als in einem Laden, in dem man ausschließlich mit Bargeld zahlen kann. Das gilt aber weniger für die Luxemburger selbst als vielmehr für Nicht-Luxemburger (80 Prozent), wie es in der Studie heißt.



Verbraucher greifen vor allem bei kleinen Beträgen zum Bargeld - sei es für Snacks und Getränke (71 Prozent), ein Taschengeld (59 Prozent), für Fahrkarten mit öffentlichen Verkehrsmitteln (49 Prozent) oder das Leihen von Geld an Freunde oder Familienmitglieder (39 Prozent).



Geht es um größere Summen, greifen die Luxemburger Verbraucher lieber auf "cashless"-Methoden zurück. So beispielsweise bei Restaurantrechnungen (79 Prozent), Geschenken (80 Prozent), Einkäufen (84 Prozent) oder beim Zahlen der Miete (77 Prozent).



55 Prozent der Befragten sind hier der Meinung, dass bargeldlose Zahlungen bei hohen Beträgen sicherer sind. Viele Konsumenten wechseln außerdem ihr Zahlungsverhalten bei Summen zwischen 11 und 50 Euro. Wird bis beispielsweise zehn Euro noch gerne bar gezahlt, kann ab einer höheren Summe auch die Karte zum Einsatz kommen.



Unter "cashless" versteht man übrigens alle Zahlungsmöglichkeiten, egal ob EC-Karte, Kreditkarte, Überweisung oder digitale Zahlungssysteme.







