Personalie

ING ernennt Georges Rassel zum unabhängigen Direktor

Der ehemalige Chef der Paul Wurth Gruppe erhält sein viertes Verwaltungsratsmandat.

(MeM) – Der ehemalige Chef der Paul Wurth Gruppe Georges Rassel ist zum nicht-exekutiven unabhängigen Direktor im Verwaltungsrat von ING Luxembourg ernannt worden. Das teilte die Bank am Freitag mit. Die Aufsichtsbehörden haben bereits zugestimmt.



„Herr Rassel ist ein bekannter luxemburgischer Geschäftsmann und Bauingenieur“, so die ING Luxembourg, „der seit 1988 für die Paul Wurth SA, ein internationales luxemburgisches Ingenieurunternehmen, tätig ist.“ Nachdem er 2011 als COO in das Managementteam des Luxemburger Hochofenbauers eingetreten war, übernahm Rassel 2015 die Position des CEO „und navigierte das Unternehmen zum führenden Partner für die Dekarbonisierung von Eisenhüttenwerken weltweit“, während er gleichzeitig die 2012 begonnene erfolgreiche Integration von Paul Wurth in die SMS Group leitete.

„Wir verkleinern den Standort Hollerich nicht, sondern bauen ihn im Gegenteil noch aus“ Mit André Schneider übernimmt jemand von der SMS group die Leitung bei Paul Wurth. Der bisherige Chef Georges Rassel wechselt in den Verwaltungsrat. Warum?

Anfang des Jahres ist Rassel von André Schneider als Geschäftsführer abgelöst worden und seitdem im Verwaltungsrat von Paul Wurth. Dort konzentriert er sich vor allem auf Projekte im Bereich E-Fuels, einschließlich der Zusammenarbeit mit dem Paul Wurth-Lehrstuhl an der Universität Luxemburg. Rassel ist auch Verwaltungsratsmitglied bei einem luxemburgischen Farbenhersteller und des Industrieverbands Fedil.

