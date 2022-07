Nach einem Rückgang der Teuerungsrate im Mai sind die Preise im Juni wieder stärker angezogen. Eigentlich würde damit der Index fallen.

Statec

Inflationsrate in Luxemburg übersteigt Index-Schwelle

Nach einem Rückgang der Teuerungsrate im Mai sind die Preise im Juni wieder stärker angezogen. Eigentlich würde damit der Index fallen.

(MeM) - Die jährliche Inflationsrate ist im Juni auf 7,4 Prozent gestiegen. Das teilte das Luxemburger Statistikamt Statec am Freitag auf Grundlage einer ersten Schätzung mit.

Im April auf Mai war die Teuerungsrate von 7,0 auf 6,8 Prozent zurückgegangen.

Grünes Licht für Solidaritéitspak Das Parlament hat am Mittwoch das Gesetz zur Umsetzung des Tripartite-Abkommens verabschiedet. Der OGBL hat vor dem Parlament dagegen protestiert.

Gemäß Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Juni 2022 erfolgt die Indexierung der Löhne, Gehälter und Pensionen am 1. April 2023. Darauf hatten sich Staat, Gewerkschaften CGFP und LCGB und der Unternehmerverband UEL geeinigt, um die Betriebe nicht nach der Indexerhöhung vom April erneut zu belasten.

Als Ausgleich erhalten die Verbraucher einen nach dem Einkommen gestaffelten Steuerkredit. 530 Millionen Euro sind dafür veranschlagt.

Inflationsrate steigt in der Eurozone auf Rekordwert

In der Eurozone ist die Inflationsrate auf einen Rekordstand gestiegen. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Juni um 8,6 Prozent im Jahresvergleich, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.