Die Indextranche lässt auf sich warten

Inflationsrate fällt auf 5,4 Prozent

Vor allem niedrigere Preise an den Zapfsäulen sorgen für einen Rückgang der Teuerung. Die Kosten für Flugreisen zogen hingegen an.

(ThK) – Die monatliche Inflationsrate im Großherzogtum ging im Dezember um 0,6 Prozent auf 4,5 Prozent zurück. Das meldete der Statec am Montag. „Dieser Trend erklärt sich durch den starken Rückgang der Preise für Erdölprodukte um 8,8 Prozent in einem Monat“, schreibt die Statistikbehörde in ihrer Pressemitteilung.

Demnach mussten Autofahrer im Dezember an der Zapfsäule für einen Liter Diesel 11,5 Prozent weniger bezahlen als im Vormonat. Der Preis für einen Liter Benzin sank gar um 12,3 Prozent und der für Heizöl wird um 18 Prozent. Trotz dieses Rückgangs im Monatsvergleich sind die Preise von Ölprodukten um 15,8 Prozent höher als im Dezember 2021.

Die jährliche Inflationsrate sank von 5,9 Prozent auf 5,4 Prozent. Die jährliche Kerninflationsrate verlor 0,3 Punkte und lag im Dezember bei 4,6 Prozent.

Drei Indextranchen in 2023 immer noch möglich

Prognosen des Statec aus dem November waren von der Zahlung einer Indextranche im ersten Quartal 2023 ausgegangen. Die erste Möglichkeit dazu wurde knapp verpasst: Der Index steht aktuell bei 963,76 Punkten. Die nächste Indizierung wird ausgelöst, wenn der Wert 964,64 erreicht ist, es fehlen also 0,88 Punkte. Für Februar oder März ist das aber immer noch möglich.



Daneben wird allerdings im April die Tranche fällig, die aus dem letzten Jahr verschoben wurde. In der Prognose aus dem vergangenen Herbst sah die Statistikbehörde es als wahrscheinlich an, dass im Jahr 2023 noch eine dritte Tranche fällig wird. Diese könnte im dritten oder vierten Quartal ausgezahlt werden.

Lebensmittelpreise um elf Prozent höher

Lebensmittelpreise steigen im Monatsvergleich um 0,5 Prozent. Die größten Zuwächse im Vergleich zum Vormonat sind bei frischem Gemüse (+5,1 Prozent), frischem Fisch (+4,8 Prozent), Babynahrung (+2,7 Prozent) und Frühstückszerealien (+2,2 Prozent) zu verzeichnen. Die Preise für frisches Obst (-2,4 Prozent), Brot (-0,5 Prozent) und Schweinefleisch (-1,4 Prozent) sind im Vergleich zum November zurückgegangen. Im Jahresvergleich liegen die Lebensmittelpreise um elf Prozent höher.

Alkoholische Getränke fielen im Vergleich zum November um 0,9 Prozent nach Werbeaktionen für die Weihnachtszeit auf die Preise von Spirituosen und Likören (-2,5 Prozent) und Wein (-1,4 Prozent).



Auf der anderen Seite wirkten sich zum Jahresende saisonale Bewegungen stark inflationär auf das Gesamtergebnis aus. So sind die Preise für Flugtickets aufgrund der Schulferien im Vergleich zum November um 30,1 Prozent gestiegen. Bei Pauschalreisen wurde der Preisaufschlag auf 10,3 Prozent begrenzt.

