Inflation zieht leicht an

Teddy JAANS Steigende Erdölpreise und teurere Flugtickets lassen die Verbraucherpreise im Dezember nach oben gehen.

Nachdem die Preise für Erdölprodukte im November gesunken waren, zogen sie im letzten Monats des Jahres wieder an. So mussten die Verbraucher im Dezember 2020 beispielsweise für Heizöl 13,5 Prozent tiefer in die Tasche greifen, als im Monat davor. Auch Diesel (+4,3%) und Benzin (+1,6%) verteuerten sich. Im Dezember zogen auch die Preise von Flugtickets an - und zwar um satte 22 Prozent von November auf Dezember. Pauschalreisen verteuerten sich um 6,1 Prozent.

Unter dem Strich verbucht das statistische Amt STATEC für den Dezember einen Inflationswert von 0,6 Prozent. Im Vormonat lag dieser Wert noch bei 0,4 Prozent.

Günstiger wurden Gemüse (-5,7%) und Obst (-4,7%) zwischen November und Dezember, Fleischwaren zogen dagegen um 2,0 Prozent nach oben.

Der Preisindex steigt auf 880,18 Punkte. Die nächste Indextranche erfällt bei 895,78 Punkten. Bis dieser Wert in Reichweite kommt, dürfte aber noch ein halbes Jahr vergehen stieg er doch von November auf Dezember nicht einmal um 0,5 Punkte.

