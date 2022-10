In der EU steigt die Inflation im September auf 10,9 Prozent – das ist die höchste Teuerung seit Einführung des Euro.

Teuerungsrate

Inflation steigt auf 9,9 Prozent

(MeM) – Die jährliche Inflationsrate im Euroraum lag im September 2022 bei 9,9 Prozent gegenüber 9,1 Prozent im August. Das gab das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch bekannt. Ein Jahr zuvor hatte die Teuerungsrate im Euroraum 3,4 Prozent betragen.

Die jährliche Inflationsrate in der gesamten Europäischen Union lag im September 2022 bei 10,9 Prozent gegenüber 10,1 Prozent im August. Ein Jahr zuvor hatte sie 3,6 Prozent betragen.

Einigkeit der EZB bröckelt wegen steigender Rezessionsgefahr Im Vorfeld der für Ende Oktober erwarteten erneuten Anhebung des Leitzinses herrscht in der Europäischen Zentralbank Nervosität.

Die höchsten Inflationsraten im Währungsraum wiesen mit mehr als 20 Prozent erneut die drei baltischen Staaten auf.

So stieg die Jahresinflationsrate in Estland auf über 24 Prozent. In Luxemburg betrug die Inflationsrate im September 8,8 Prozent. Im August waren es 8,6 Prozent.



Die Gemeinschaftswährung war 2002 als Bargeld eingeführt worden. Ein Versprechen war, dass auch die neue Währung stabil sein werde. Die Europäische Zentralbank strebt dafür eine Inflationsrate von 2,0 Prozent an.





