Im Mai trieben vor allem die gestiegenen Preise für Erdölprodukte die Inflation an.

Inflation in Luxemburg

Flugreisen wurden im Mai um 13,8 Prozent teurer

Thomas KLEIN Im Mai trieben vor allem die gestiegenen Preise für Erdölprodukte die Inflation an.

Die Inflation in Luxemburg zieht weiter an. Die jährliche Teuerungsrate liegt nun bei bei 2,5 Prozent gegenüber 2,1 Prozent im Vormonat. Das meldet die Statistikbehörde Statec am Mittwochmorgen.

Einer der Treiber der Entwicklung sind die höheren Preise für Mineralölprodukte mit einem Anstieg von 2,2 Prozent im Monatsvergleich. Nach einem Rückgang im April stiegen die Preise für Erdölprodukte im Mai wieder. An der Zapfsäule zahlen Autofahrer für einen Liter Diesel 3,2 Prozent mehr, für Benziner stiegt der Preis um 1,4 Prozent.

Bei Haushalten, die ihren Öltank gefüllt haben, stieg die Rechnung im Vergleich zum Vormonat sogar um 4,1 Prozent. Im Vergleich zum Mai des Vorjahres liegen die Preise der Erdöl-Produkte im Indexkorb um 35,5 Prozent höher. Es sei jedoch zu beachten, dass die Ölpreise im Jahr 2020 infolge der geringen Nachfrage außergewöhnlich niedrig waren, betonen die Statistiker.

Erwarteter Konsumrausch schürt Inflationsangst Verstärkte Konsumlaune, Rohstoff-Hausse und Demografie: Vieles spricht für einen Anstieg der Inflation. Experten des Statec gehen lediglich von einer "Rückkehr zur Normalität" aus.

Insgesamt verzeichnete der vom Statec berechnete nationale Verbraucherpreisindex einen Anstieg von 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Lebensmittelbereich stiegen die Preise für Vollmilch um 2,2 Prozent und für frisches Obst um 1,4 Prozent gegenüber dem April.

Verschiedene Fleischsorten wurden um 0,7 Prozent teurer, während die Preise für frische Meeresfrüchte (-3,8 Prozent), Gemüse (-1,2 Prozent) und Reis (-ein Prozent) gesunken sind. Während Mineralwasser um 2,2 Prozent günstiger wurde, musste man im Mai für alkoholische Getränke mehr bezahlen. Bier wurde um 1,5 Prozent teurer, Spirituosen um 0,8 Prozent und Wein um 0,3 Prozent. Insgesamt stiegen die Preise für Lebensmittel seit April um 0,4 Prozent und im Vergleich zum Mai 2020 um 0,3 Prozent.

Mit den Pfingstferien verteuerten sich Pauschalreisen um 1,6 Prozent und die Preise für Flugtickets stiegen seit April um 13,8 Prozent.

Der allgemeine Index steigt im Mai von 884,74 auf 887,22 Punkte. Die nächste Indizierung wird ausgelöst, wenn der Wert 895,78 erreicht ist.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.