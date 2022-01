Anders als in den USA und Großbritannien hält die EZB aber an den niedrigen Zinsen im Euroraum fest.

Teuerungsrate

Inflation erreicht Höchstwerte

Anders als in den USA und Großbritannien hält die EZB aber an den niedrigen Zinsen im Euroraum fest.

(dpa/MeM) - Der Preisauftrieb in Großbritannien wird immer stärker. Im Dezember stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,4 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch mitteilte. Das ist die höchste Rate seit Beginn der Erhebung 1997. In den Jahren zuvor war die Rate letztmalig 1992 höher gewesen.

Teurer wurden unter anderem Lebensmittel, nichtalkoholische Getränke, Restaurant- und Hotelbesuche, Möbel und Bekleidung. Die britische Notenbank hat auf die Teuerung bereits reagiert und im vergangenen Jahr die Zinsen erstmals seit Ausbruch der Pandemie erhöht. In diesem Jahr werden weitere Anhebungen erwartet.

EZB will von Zinsanhebung vorerst nichts wissen

In der Eurozone stieg die Inflation im Dezember erstmals über fünf Prozent. Das neue Mitglied im obersten Entscheidungsgremium der Europäischen Zentralbank Joachim Nagel sieht die gestiegenen Teuerungsraten mit Sorge. Er sehe „derzeit eher die Gefahr, dass die Inflationsrate länger erhöht bleiben könnte als gegenwärtig erwartet.“

Wenn es die Preisstabilität erfordere, müsse der EZB-Rat handeln und seinen geldpolitischen Kurs anpassen. Kritiker werfen der EZB vor, mit ihrer ultralockeren Geldpolitik die Teuerung anzuheizen, die sie eigentlich im Zaum halten will. Eine Zinserhöhung ist im Euroraum anders als in den USA und in Großbritannien nicht in Sicht. Man fürchte, mit höheren Zinsen den Aufschwung abzuwürgen.

