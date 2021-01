Das koreanische Unternehmen ist auf Datendienste im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen spezialisiert.

Infiniq gründet europäische Vertriebszentrale in Luxemburg

Das koreanische Unternehmen ist auf Datendienste im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen spezialisiert.

(ndp) - Infiniq, ein Unternehmen, das sich auf Datendienste im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen spezialisiert hat, hat die Gründung einer ausländischen Vertriebs- und Marketingzentrale in Luxemburg bekannt gegeben.



Infiniq ist ein koreanisches Unternehmen, das verschiedene Datensätze für künstliche Intelligenz, wie z. B. Bild, Sprache und Text, an Unternehmen liefert, die Deep-Learning-Anwendungen, wie autonomes Fahren, medizinische KI, Sicherheits-KI und Gesichtserkennungslösungen, entwickeln. Das Unternehmen arbeitet laut eigenen Angaben mit einer Reihe von internationalen Unternehmen zusammen, wie der Hyundai Motor Company, Qualcomm und LG Electronics.



Mit der europäischen Zentrale als Basis will Infiniq „seine Geschäftstätigkeit über Korea hinaus auf den internationalen Markt für autonome Fahrdaten ausdehnen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dabei wird die europäische Zentrale innerhalb des Automotive Campus in Luxemburg ansässig sein, der Forschungs- und Innovationsaktivitäten von automobilnahen Unternehmen unterstützt. Infiniq hat sich als Ziel gesetzt, Vertriebs- und Businessnetzwerke mit internationalen Automobilherstellern in Ländern in ganz Europa, wie Deutschland, Frankreich, Schweden und Italien, aufzubauen.

Im ersten Schritt will die europäische Zentrale von Infiniq PoC-Projekte (Proof of Concept) mit Unternehmen, die autonome Fahrtechnologien in Europa entwickeln, vorantreiben und auf die Kunden am europäischen Markt zugeschnittene Marketing- und Vertriebsaktivitäten aufnehmen.

Darüber hinaus plant das Unternehmen, „ab 2021 greifbare Ergebnisse zu erzielen, indem das Unternehmen schnell in die industriellen KI-Felder einsteigt, in denen in Europa intensive Investitionen getätigt werden, wie z. B. Smart Farms und Smart Cities.“

