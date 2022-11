Im September legte das produzierende Gewerbe zu, auch in Luxemburg.

Eurozone

Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

Marco MENG Im September legte das produzierende Gewerbe zu, auch in Luxemburg.

(dpa) – In der Eurozone ist die Industrieproduktion im September stärker als erwartet gestiegen. Im Monatsvergleich habe die Gesamtherstellung um 0,9 Prozent zugelegt, teilte das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mit. Analysten hatten mit einem geringeren Zuwachs gerechnet. Damit ist die Fertigung im gemeinsamen Währungsraum bereits den zweiten Monat in Folge gestiegen.



Energiepreise bleiben trotz Entschärfung hoch Die Preise für Energie gehen nach Prognosen zwar zurück - aber in absehbarer Zeit erreichen sie nicht die Werte vor 2022.

Zudem war der Produktionsanstieg im August stärker als bisher bekannt ausgefallen. Eurostat hat die Daten für den Vormonat nach oben revidiert. Demnach betrug der Zuwachs 2,0 Prozent, nachdem zuvor nur ein Anstieg um 1,5 Prozent gemeldet worden war.

Energieproduktion gefallen

Die Produktion von Investitionsgütern stieg den Angaben zufolge im September um 1,5 Prozent im Monatsvergleich. Besonders kräftig fiel der Anstieg von Verbrauchsgütern mit 3,6 Prozent aus, während die Erzeugung von Energie um 1,1 Prozent gefallen ist.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat stieg die Industrieproduktion im September insgesamt um 4,9 Prozent. Auch in dieser Betrachtung wurde die Analystenschätzung übertroffen.

In Luxemburg legte die Industrieproduktion im September um 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat zu und 0,5 Prozent gegenüber dem September des Vorjahres.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.