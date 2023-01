Am Mittwoch steigen die Löhne, Renten und Zulagen um 2,5 Prozent.

Lohnanpassung

Indextranche zum 1. Februar bestätigt

Am Mittwoch steigen die Löhne, Renten und Zulagen um 2,5 Prozent.

(TJ) – Die nächste Indextranche wird am 1. Februar fällig. Das teilt das statistische Amt Statec am Dienstag mit. Die Preisindex-Marke von 964,64 Punkten wurde nach provisorischen Berechnungen im Januar überschritten, was die 2,5-prozentige Erhöhung der Löhne und Renten zur Folge hat. Die endgültigen Resultate sollen am 10. Februar im Rahmen einer Versammlung der zuständigen Kommission validiert werden. Auch die Familienzulagen sind von der Erhöhung betroffen.

Der Statec war in seinen Prognosen seit längerer Zeit von einer Indextranche im ersten Quartal des Jahres ausgegangen, angesichts der Beruhigung der Inflation in den Monaten Dezember und Januar konnte man das genaue Datum nicht bestimmen.

Statec erwartet für 2023 deutlich weniger Inflation Industrie und Baugewerbe spüren Nachfragerückgang. Inflation könnte nächstes Jahr bei 3,4 Prozent liegen.

Daneben wird im April die Tranche fällig, die aus dem letzten Jahr verschoben wurde. In der Prognose aus dem vergangenen Herbst sah die Statistikbehörde es als wahrscheinlich an, dass im Jahr 2023 noch eine dritte Tranche fällig wird. Diese könnte im dritten oder vierten Quartal ausgezahlt werden.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.