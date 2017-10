(pso) - Société Générale Bank & Trust (SGBT) a inauguré ce mardi son nouveau siège luxembourgeois sur le boulevard Royal. La filiale luxembourgeoise s'affiche maintenant fièrement sur l'axe principal de la capitale en un point névralgique. L'immeuble «Carrefour» loué au fonds de compensation et pensé par M3 Architectes trône face au (futur) complexe Hamilius, entre l'avenue Emile Reuter et le Royal20, bâtisse dessinée par la star Christian de Portzamparc.

Discret ces dernières années, le quatrième employeur de la Place entend aujourd'hui «affirmer son identité» et son ancrage au Grand-Duché. «Nous voulons accompagner la croissance au Luxembourg», a expliqué la directrice générale de la banque Véronique de la Bachelerie au cours d'une cérémonie consacrée à la presse dans la matinée. La dirigeante française a rappelé la participation de l'établissement au financement de l'économie nationale depuis 125 ans, notamment dans son épopée sidérurgique. Plusieurs salles de réunion portent les noms de quartiers de la capitale et certains murs sont habillés de photographies contemporaines de la ville réalisées par Bruno Baltzer.



Parfum fait maison



L'affirmation de l'identité, entre les capitales luxembourgeoise et française, ne s'arrête d'ailleurs pas au visuel puisque la banque s'est offert une «empreinte olfactive» signée par le parfumeur parisien Francis Kurdjian.



L'aménagement intérieur de l'établissement bancaire dénote parmi ses pairs. L'open space est la règle et chacun doit se plier au «flexwork». Les collaborateurs n'ont pas de place attitrée et seuls 90% des 460 employés affectés au bâtiment peuvent en trouver une. Pas d'inquiétude toutefois. 150 salariés travaillent depuis leur domicile (en Grande Région).



Sécurité visée par la CSSF



Question sécurité et confidentialité des données, la direction a pris des précautions visées par le régulateur, la CSSF (Commission de surveillance du secteur financier).

La banque opérant notamment dans la gestion de fortune et les services financiers aux entreprises emploie 1.400 personnes aujourd'hui réparties dans plusieurs bâtiments de la capitale, dont certains situés derrière le nouveau siège. SGBT prévoit dans les prochaines années de raser les édifices devenus obsolètes pour en construire d'autres dans l'esprit de «Carrefour» et y rassembler toutes ses équipes. La filiale luxembourgeoise du groupe français est la banque la plus rentable du pays ces dernières années. Dépassée par Deutsche Bank l'an passé suite à une cession d'actifs extraordinaire, elle enchaîne les bénéfices de plusieurs centaines de millions d'euros (310 en 2016, 405 en 2015).