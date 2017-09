par Thierry Labro

L'histoire retiendra probablement que la cérémonie d'officielle de lancement de la septième banque chinoise au Luxembourg s'est magnifiquement déroulée, en présence de nombreux invités du monde de la finance, du Premier ministre et de son ministre des Finances.

Il s'en est fallu de peu qu'elle tourne court.

Jeudi soir, le très puissant patron de la maison-mère, Shuangning Tang, annule ce qui devait être le sommet de l'événement: le moment où il devait calligraphier une oeuvre pour le Premier ministre, Xavier Bettel. Vice-président de la commission de l'agriculture et des villages au Congrès national du peuple chinois, vice-président de la Chambre internationale chinoise de commerce, le directeur général du China Everbright Group, maison-mère de la banque qui s'établit au Luxembourg, est surtout un artiste réputé et respecté. Moins pour ses poèmes que pour ses calligraphies qui s'arrachent à plus de 80.000 dollars sur le marché de l'art.

46e banque mondiale

Quand il a vu la salle qui devait servir à la collation, après la cérémonie prévue dans la salle plénière du centre de conférences du Kirchberg, l'artiste a décommandé sa prestation. Hier matin, à l'aube, il est revenu sur sa décision, annoncée dans l'invitation envoyée à tous les invités. Au lieu de la table de cinq mètres sur cinq qu'il exigeait pour exercer son art, il a dû se contenter de trois mètres sur cinq. S'il n'a finalement pas renoncé, c'est qu'il a pu obtenir un écran géant situé juste au dessus de la table pour permettre à tout le monde de le voir en pleine action.

Et comme le Premier ministre avait quitté la cérémonie parce qu'il avait un agenda trop chargé, c'est son ministre des Finances, Pierre Gramegna, arrivé juste à temps pour poser, la main sur la boule violette, signe de succès, au lancement de la filiale et de la succursale de la 46e banque mondiale, qui représente l'Etat. Le temps d'une calligraphie, le ministre est devenu "Pierre, ouvert d'esprit et désireux de trouver des solutions", selon la signification des deux idéogrammes peints en noir sur un rectangle de parchemin par M. Tang.

Un demi-siècle après qu'un ingénieur des CFL, Adolphe Franck, décide d'offrir un de ses brevets aux Chinois, ouvrant une porte jamais refermé avec les autorités chinoises, la compréhension culturelle reste toujours à améliorer. Heureusement, les Luxembourgeois, comme Norbert Becker l'a rappelé pendant la cérémonie, savent qu'il leur faut être ouverts à leurs interlocuteurs.

Une table ronde animé par Nicolas Mackel a permis d'évoquer les appétits (énormes) de la septième et pour l'instant dernière banque chinoise au Luxembourg

Un demi-siècle de relation en confiance

1979, le Luxembourg réussit à attirer la Bank of China, alors banque centrale chinoise, en dehors de la Chine. Une première pour l'Empire du milieu et une première mondiale pour le Luxembourg.

1992, le Luxembourg est le premier pays à ouvrir une ligne de crédit de cinq millions aux autorités chinoises qui en avaient tant besoin.

2016, Pierre Gramegna est un des premiers à comprendre l'intérêt de participer à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. La petite histoire dit que si les Américains ont tout fait pour torpiller le projet, les Britanniques avaient aussi dit vouloir soutenir l'initiative et que les Chinois ont demandé aux Luxembourgeois d'être les premiers. Lors de la cérémonie initiale, le ministre luxembourgeois est le seul non Chinois à s'exprimer sur la scène...

Deux Luxembourgeois au board

Avec le lancement de ses activités à deux niveaux au Luxembourg, la China Everbright Bank devient la septième banque chinoise au Luxembourg. 12e banque chinoise et 46e banque mondiale, avec 400 milliards d'euros d'avoirs, elle existe depuis 1992 dans un empire de 1.119 sociétés qui couvrent tous les secteurs d'activités.Vendredi matin, c'était à la fois le lancement de la succursale China Everbright Bank Europe, qui entend essaimer partout en Europe depuis le Luxembourg, et de la filiale China Everbright Bank Luxembourg, logée au 10 avenue Emile Reuter à Luxembourg. La partie banque est cotée à Shanghai et Hong Kong.

Le conseil d'administration sera dirigé par Ma Teng et deux Luxembourgeois y figurent en qualité de directeurs indépendants non-exécutif, Robert Goebbels et Norbert Becker.

La boule est descendue du ciel, sur fond de feu d'artifice et de rouge, censés porter bonheur à la nouvelle institution, en présence du Premier ministre, et, tout juste à l'heure, de son ministre des Finances

Le grand patron a une nouvelle fois déroulé les objectifs des autorités chinoises, leur nouvelle route de la Soie, qui doit concerner 68 pays. M. Tang ne s'est pas caché de vouloir "renforcer le développement de l'économie chinoise au niveau global, notamment dans les secteurs de l'acier et de l'électronique", ce qui, au Luxembourg prend une résonnance assez particulière pour qui connaît les batailles économiques menées par les aciéristes, surtout ArcelorMittal, contre les producteurs d'acier chinois accusés de pratiquer des prix en dessous de leurs coûts de production.

"Je suis fier", dit Bettel

Pour le Luxembourg, l'intérêt est multiple. Attirer la finance chinoise, bien sûr, non seulement avec les banques, mais avec le Renmibi et la finance verte, très prisée des Chinois ou encore avec Cargolux qui vole sept fois plus qu'avant son partenariat avec les Chinois vers et depuis la Chine.

"Je suis très fier", a dit le Premier ministre à la tribune, sur fond rouge criant, couleur de la chance en Chine, "vous avez choisi le meilleur partenaire. Le meilleur parce qu'ici, vous savez ce qui vous attend, ce qui n'est pas forcément évident." Le Premier ministre a aussi évoqué le "hub technologique, qu'ont voulu rejoindre la Commission européenne et l'Estonie, signe de la confiance que l'on place dans notre pays."

La Chine Everbright Bank est pour l'instant la dernière banque chinoise à s'installer au Luxembourg. Il n'y a aucun huitième dossier en cours d'examen à la Commission de surveillance du secteur financier.

Après avoir offert une autre de ses calligraphies à son directeur, Claude Marx, et au leader du CSV et ancien ministre, Claude Wiseler, l'artiste, tout sourire, a remis sa veste, allant échanger des cartes de visite avec les nombreux interlocuteurs d'un secteur bancaire et financier luxembourgeois qui pèse toujours 12% de l'emploi et 28% du PIB. Son talent créatif rassasié.