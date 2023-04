Eine neue Analyse von Verbraucherpreisen stellt 2022 in Luxemburg Preissteigerungen in 63 von 68 Kategorien fest.

Verbraucherrat

In welchen Bereichen die Teuerung besonders deutlich wird

Eine neue Analyse von Verbraucherpreisen stellt 2022 in Luxemburg Preissteigerungen in 63 von 68 Kategorien fest.

(ThK) - Die Inflation macht sich in Luxemburg weiter deutlich bemerkbar. Das machen auch Zahlen des Verbraucherrates deutlich, die am Montag im Rahmen der „Fair Price“-Charter veröffentlicht wurden. So zeigte die Analyse, dass es im vergangenen Jahr Preissteigerungen in 63 von 68 untersuchten Kategorien gab. Lediglich in fünf Bereichen wurde eine Preissenkung gemeldet.

Die größten Preiserhöhungen gab es demnach mit 19,2 Prozent im Luftverkehr, wo die Preise stark von den Kosten für Mineralölprodukte beeinflusst werden. „Es sollte auch daran erinnert werden, dass der Sektor stark von den in den Jahren 2020 und 2021 auferlegten Beschränkungen betroffen und mit einem Arbeitskräftemangel konfrontiert war, der mit einer gestiegenen Nachfrage nach der Aufhebung der Gesundheitsbeschränkungen verbunden war“, so der Bericht.

Preise in Mensen fallen

Daneben sind auch die Preise für Wohnmobile, Wohnwagen und Anhänger um 16 Prozent gestiegen. Die hohe Nachfrage in der Pandemie hat ebenso wie Lieferverzögerungen und Materialengpässe dazu beigetragen. Dahinter folgt die Kategorie „Fette und Öle“ mit Preissteigerungen von 13,7 Prozent. Daneben ist die Nachfrage nach Fahrrädern 2022 stark geblieben. Lieferverzögerungen ließen die Preise hierbei um elf Prozent steigen.

Die Inflation in Luxemburg geht leicht zurück Die jährliche Inflationsrate sinkt von 4,3 Prozent auf 3,6 Prozent. Im März zogen die Preise aber wieder an.

Zu den wenigen Bereichen, in denen die Preise sanken, zählen die Mensen im Land. Das erkläre sich „insbesondere durch das Inkrafttreten des kostenlosen Mittagessens in Bildungs- und Aufnahmeeinrichtungen“, so der Bericht.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.