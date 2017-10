(SH) - Erbgroßherzog Guillaume und Finanzminister Pierre Gramegna haben am Wochenende in Washington an den jährlichen Meetings des "Fonds monétaire international" (FMI) und der Weltbank teilgenommen.

Obwohl 2017 als positives Jahr für das weltweite Wachstum gilt und dieser Trend auch im kommenden Jahr anhalten soll, haben die Teilnehmer dennoch mögliche Risiken angesprochen. Hierzu zählen politische Unsicherheiten, Tendenzen zum Protektionismus, Terrorismus aber auch der Klimawandel.

Zudem haben sich Erbgroßherzog Guillaume und Minister Pierre Gramegna u.a. mit Jim Yong Kim, Präsident der Weltbank, Frans Godts, Exekutivdirektor der Weltbank, und Anthony de Lannoy, Exekutivdirektor des FMI getroffen.

Erbgroßherzog Guillaume hat zudem zum Gedenken an die amerikanischen Soldaten, die im Kampf um die Befreiung Luxemburgs umgekommen sind, Blumen am Friedhof Arlington niedergelegt.





