(dpa) - Die österreichische Regierung will den Schadstoffausstoß von Autos nicht mit einem Verbot von Diesel-Fahrzeugen bekämpfen. „Wir setzen auf Anreize, nicht Verbote“, sagte Verkehrsminister Jörg Leichtfried am Mittwoch mit Blick auf den Dieselgipfel in Berlin. Dort trafen sich Vertreter von deutschen Autokonzernen, Bund und Ländern, um konkrete Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung durch den Autoverkehr zu erörtern.

Ab 2030 nur noch abgasfreie Autos

Leichtfried will, dass ab 2030 in Österreich nur noch abgasfreie Autos neu angemeldet werden. Aktuell fördere die Alpenrepublik die Anschaffung von Elektrofahrzeugen mit 72 Millionen Euro, sagte der Sozialdemokrat.

Die Regierung müsse aber Rücksicht auf finanzschwache Fahrer nehmen, die sich den Umstieg nicht leisten könnten. Deshalb sehe er ein mögliches Aus der Steuererleichterung für Diesel-Fahrzeuge skeptisch. Ungefähr jedes dritte in Österreich zugelassene Auto ist ein Diesel.

Leichtfried sprach sich für die Möglichkeit von Gruppenklagen aus. So könnten Geschädigte ihre Rechte gegen multinationale Konzerne leichter durchsetzen.