(ndp) - Wegen fallender Ölpreise schwächt sich die Teuerung in Luxemburg wieder ab. Die jährliche Inflationsrate betrug im Mai 1,7 Prozent, im Vormonat lag sie noch bei 1,9 Prozent, wie der Statec am Freitag in Luxemburg berichtete.

Im Dezember sind die Ölpreise um 3,6 Prozent gesunken. Ohne Ölpreise liegt die Teuerung bei 0,3 Prozent. Die jährliche Inflationsrate fällt demnach von 1,9 Prozent auf 1,7 Prozent.



Der Preis für Heizöl ging um 7,8 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück. Auch der Diesel- und Benzinpreis an der Tankstelle sank um 4 Prozent, beziehungsweise 3,3 Prozent. Im Jahresvergleich bleiben die Preise für Erdölprodukte teuer bei 5,6 Prozent. Auch wenn der Weg zur Tankstelle weniger Schmerzen verursacht, ist der Autokauf teurer als vor einem Monat (+ 0,3 Prozent), berichtet der Statec.