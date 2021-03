Impfen im Schneckentempo: Europas Wirtschaft fällt zurück

Die EU hinkt beim Impfen hinter ihrem Zeitplan her. Die Wirtschaft kostet das Milliarden. Jetzt sind pragmatische Lösungen gefragt.

Ein gewisses Verhandlungsgeschick kann man Sandra Gallina nicht absprechen. Denn die zuständige EU-Chefunterhändlerin trotzte den Herstellern von Corona-Impfstoffen offenbar einige Zugeständnisse ab, die Ländern wie den USA und Großbritannien verwehrt blieben. So überweisen die Europäer einem geleakten Dokument zufolge nur etwa halb so viel pro Impfstoffdose an AstraZeneca wie die USA. Ebenso sind die Unternehmen auf dem alten Kontinent stärker selbst haftbar, wenn beim Impfen etwas schiefläuft.