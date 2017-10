(ndp) - Nouveaux actionnaires pour un nouveau développement. Immoweb, une entreprise du groupe Axel Springer Digital Classifieds, et Real Web, maison mère de Immobiliare.it, ont acquis 70% des parts de Real Estate Media, éditeur du portail immobilier luxembourgeois Immotop.lu. Les parts restantes restent détenues par les fondateurs.

Fondé par Serge et Alex Uschkaloff, le portail Immotop.lu s'est fortement développé ces dernières années et compte aujourd'hui plus de 450 agences immobilières clientes, 25.000 annonces et 130.000 visiteurs uniques chaque mois.



Les nouveaux actionnaires prévoient de "soutenir le management de l'entreprise avec leur longue expérience dans le domaine des annonces immobilières ainsi qu’en investissant dans la structure", selon un communiqué de presse.

Créé en 1996, Immoweb emploie actuellement plus de 90 collaborateurs. Le site immoweb.be est l'un des sites les plus visités en Belgique. Depuis 2012, Immoweb fait partie du géant européen Axel Springer.

"Nous avons toujours voulu pénétrer le marché attractif du Luxembourg. Immotop.lu nous donne l’opportunité de satisfaire à la fois les internautes de Belgique mais aussi ceux du Luxembourg en cumulant les offres immobilières des deux pays", déclare Christophe Rousseaux, vice-président exécutif d'Immoweb.