Immobilienportal atHome von Mayfair Equity Partners übernommen

Über das Onlineportal atHome werden in Luxemburg jährlich tausende Häuser und Wohnungen vermietet oder verkauft. Nun übernimmt ein britischer Finanzinvestor den Mehrheitsanteil des Unternehmens.

(SC) - Oakley Capital Investments verkauft seine Mehrheitsbeteiligung an der Immobilienplattform atHome an den britischen Finanzinvestor Mayfair Equity Partners. Das Management-Buy-out wird für rund 18 Millionen Euro abgeschlossen, wie Oakley Capital am Montag mitteilte.

Die 2001 in Luxemburg gegründete atHome-Gruppe schaltet Immobilien- und Autoanzeigen in Luxemburg und der Großregion - auch in Deutschland, Frankreich und Belgien ist das Onlineportal aktiv. Das Unternehmen wurde 2017 von Oakley Capital aufgekauft und konnte seine führende Marktposition in Luxemburg in den folgenden Jahren festigen, unter anderem durch die Übernahme des Kleinanzeigenanbieters Luxauto im Jahr 2018.

Oakley Capital bleibt auch nach dem Verkauf als Aktionär mit einer Minderheit beteiligt. Peter Dubens, Managing Partner von Oakley Capital, dankte dem leitenden Geschäftsführer der atHome Group, Soufiane Saadi, und seinem Team für ihre Arbeit über die vergangenen drei Jahre. "Wir freuen uns darauf, die Arbeit mit Ihnen und mit Mayfair fortzusetzen, um das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben."