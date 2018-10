Im Alter von 84 Jahren ist der Immobilienpromotor und Mitgründer der „Chambre immobilière du Grand-Duché de Luxembourg“ (CIGDL) Willy Hein verstorben.

Immobilienpionier Willy Hein verstorben

Hein hatte auch den Luxemburger Sektor des internationalen Verbands der Immobilienberufe „Fiabci“ gegründet.

Der in Born geborene Hein kam erst 1971 nach einer Laufbahn bei Armee und Polizei im Alter von 30 Jahren in die Immobilienwirtschaft, als er sich mit seinem Unternehmen „Willy Hein Sarl“, später in „Quartier Kirchberg-Luxembourg Sarl“ umbenannt, selbstständig machte.



Dort in Kirchberg hatte Hein 1975 sein erstes großes Bauprojekt umgesetzt, eine Wohnanlage aus acht Mehrfamilienhäusern.



Jean-Paul Scheuren, Präsident der CIGDL, die inzwischen 200 Mitglieder zählt, sagt: „Wir werden seine Geradlinigkeit vermissen“. Scheuren weist darauf hin, dass Hein sich sehr für die Professionalisierung des Immobiliensektors eingesetzt habe, zum Beispiel durch die Aufstellung von Berufsregeln.

