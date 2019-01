Die Preise für Wohnungen kennen kein Halten. Im Schnitt stiegen die Immobilienpreise in Luxemburg im Jahr 2018 um sieben Prozent.

Immobilien: Stärkster Preisanstieg seit zehn Jahren

Nadia DI PILLO Die Preise für Wohnungen kennen kein Halten. Im Schnitt stiegen die Immobilienpreise in Luxemburg im Jahr 2018 um sieben Prozent.

Der Preisanstieg für Wohnimmobilien setzt sich unvermindert fort. Im Schnitt stiegen die Immobilienpreise in Luxemburg im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent. Das teilt die Immobilienagentur Jones Lang Lasalle (JLL) am Dienstag mit.

"Das ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass die Immobilienpreise in Luxemburg so stark steigen. Bisher lagen die Steigerungen eher um die vier bis fünf Prozent", sagt Robby Cluyssen, Senior Consultant.



Die Preissteigerung betrifft vor allem bestehende Appartments, die 9,8 Prozent teurer wurden. Der Kaufpreis von neu gebauten Appartments stieg im vergangenen Jahr um 6,1 Prozent.

Ganz neu im Geschäft Sam Tanson ist die erste grüne Wohnungsbauministerin. Auf ihr lastet eine große Verantwortung, denn die Wohnungsnot wird angesichts des starken demografischen Wachstums von Jahr zu Jahr größer.

Auch bei den Häusern haben die Preise innerhalb eines Jahres angezogen: Im Schnitt sind bestehende und neu gebaute Wohnungen um 5,6 Prozent teurer geworden.



Nicht nur in Luxemburg-Stadt klettern die Immobilienpreise rasant. "Auch außerhalb der Hauptstadt und vor allem im Süden des Landes müssen Käufer für Immobilien in Luxemburg immer mehr Geld bezahlen", sagt Robby Cluyssen.



Es gibt drei Gründe für diesen starken Anstieg: Zum einen ist die Bevölkerung um 11.300 Personen gewachsen, zum anderen bleibt das Angebot neuer Wohnungen unter dem tatsächlichen Bedarf. Zudem treiben die niedrigen Zinsen die Immobilienpreise auf Rekordstände.



"Während sich der jährliche Bedarf durchschnittlich auf 6.000 Wohnungen beläuft, liegt die Schaffung von neuem Wohnraum bei lediglich 2.600 Einheiten", erklärt der Immobilienexperte.

Zwischen Juni 2017 und Juli 2018 lag der durchschnittliche Quadratmeterpreis eines Appartments in Luxemburg-Stadt bei 8.856 Euro - und bei 5.976 Euro außerhalb der Hauptstadt.

Entsprechend steigen auch die Mietpreise in Luxemburg. "Wir stellen vor allem eine Steigerung bei den Appartments fest", so Robby Cluyssen. "Im vergangenen Jahr sind die Mieten vor allem in Bonnevoie, Gasperich, Merl/Belair und im Bahnhofviertel rasant gestiegen. Hier ergibt sich eine Steigerungsrate von 6 bis 8 Prozent."