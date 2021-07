Der Anbieter Immotop hat die Entwicklung der Preise zwischen 2020 und 2021 analysiert.

Immobilien in Luxemburg

Die Preise steigen, das Angebot sinkt

(mab) - Laut einer Analyse von Immotop.lu sind die Immobilienpreise auf der Plattform zwischen dem ersten Halbjahr 2020 und dem ersten Halbjahr 2021 erneut gestiegen.

Im Median kostete ein Haus in Luxemburg im ersten Halbjahr 2021 rund 842.000 Euro oder 6.137 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2020 waren es noch 807.746 Euro oder 5.492 Euro pro Quadratmeter.

Der Preis für Häuser und Wohnungen stieg demnach in einem Jahr um 4,2 Prozent und um 11,7 Prozent in Bezug auf den Quadratmeterpreis.

Gleichzeitig sank das Angebot von Wohnungen und Häusern im ganzen Land um 31,4 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. Die Stadt Luxemburg erlebte den gleichen Trend und registrierte knapp elf Prozent weniger Verkaufsanzeigen für Häuser und sogar bis zu 42 Prozent weniger Angebote für Wohnungen.

Preise steigen in der Hauptstadt weniger stark

Ein Haus im Großherzogtum kostet heute im Schnitt 1.020.000 Euro, das sind 5.465 Euro pro Quadratmeter. Ein Haus in Luxemburg-Stadt kostet dagegen 1.557.500 Euro oder 9.023 Euro pro Quadratmeter. In der ersten Hälfte des Jahres 2020 betrug der Preis für ein Haus in Luxemburg noch 945.000 Euro oder 5.961,54 Euro pro Quadratmeter und 1.577.265 Euro oder 8.952,57 Euro pro Quadratmeter in der Hauptstadt.

Der Medianpreis pro Quadratmeter ist damit bei Häusern im ganzen Großherzogtum um 7,9 Prozent gestiegen, in Luxemburg-Stadt ist der Preis dagegen um 0,8 Prozent gestiegen.

Der Medianpreis für eine Wohnung liegt für das ganze Land betrachtet bei 642.900 Euro oder 7.145 Euro pro Quadratmeter. Eine Wohnung in Luxemburg-Stadt kostet dagegen 860.000 Euro, das sind 11.626 Euro pro Quadratmeter. Der Medianpreis pro Quadratmeter ist damit bei Wohnungen im ganzen Land um 19,9 Prozent gestiegen und um 1,5 Prozent in der Hauptstadt.

In Luxemburg-Stadt sind die Preise also angezogen, im ganzen Land aber geradezu explodiert.

