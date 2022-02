Die hohen Immobilienkosten in Luxemburg wirken sich auch auf die belgische Provinz Luxemburg aus.

Anstieg im Jahr 2021

Immobilien in Ostbelgien um 20 Prozent teurer

Kate OGLESBY Die hohen Immobilienkosten in Luxemburg wirken sich auch auf die belgische Provinz Luxemburg aus.

Die Immobilienpreise in der belgischen Provinz Luxemburg sind zwischen 2020 und 2021 um mehr als ein Fünftel gestiegen. Der Preis für den Kauf einer Wohnung stieg 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent, so der Verband der belgischen Notare Fednot in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Im Landesdurchschnitt erhöhten sich die Kosten für eine Immobilie in Belgien 2021 um 14 Prozent, so auch in Arlon, der Hauptstadt der Provinz Luxemburg. Die durchschnittlichen Kosten für ein Haus in der Region liegen laut Fednot bei 219.000 Euro und die Preise für eine Wohnung bei 190.000 Euro.

Jetzt werden Immobilien noch mal teurer Die Zinsen für Immobilienkredite sind so stark gestiegen wie seit drei Jahren nicht mehr. Dieser Trend dürfte 2022 anhalten.

Zum Vergleich: Der Durchschnittspreis für ein Haus in oder um Luxemburg-Stadt liegt nach Angaben der Statistikbehörde Statec bei 1,35 Millionen Euro. Je weiter man von der Hauptstadt entfernt wohnt, desto billiger werden Immobilien im Allgemeinen. Der nationale Durchschnitt für ein Haus liegt immer noch bei 900.000 €.

Diese Meldung erschien zuerst bei luxtimes.lu.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.