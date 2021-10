In Luxemburg arbeitet ein Fünftel der Menschen in Teilzeit. Darunter sind so viele Männer wie noch nie. Auch Führungskräfte folgen dem Trend.

Vier-Tage-Woche

Immer mehr Männer arbeiten in Teilzeit

Marlene BREY

Früher war Teilzeit nur etwas für Frauen. Und das war ein Problem: Die Einkommenslücke lässt grüßen. Doch in den letzten Jahren hat sich etwas verändert.

Der Parttimejob ist attraktiv geworden. Das sieht man zum Beispiel an Experimenten wie der Vier-Tage-Woche. Mehr als 2.000 Isländer haben im Auftrag der Regierung weniger gearbeitet – bei vollem Lohn. Das Ergebnis: Die Zufriedenheit stieg und die Produktivität auch.

Wie sieht es also in Luxemburg aus?

Wollen mehr Menschen hierzulande in die Teilzeit wechseln, sind inzwischen häufiger Männer darunter und vielleicht sogar Führungskräfte? Das „Luxemburger Wort“ hat Zahlen zusammengetragen und in Unternehmen nachgefragt.

2020 waren ungefähr 18 Prozent der ansässigen Arbeitnehmer in Teilzeit beschäftigt, wie der Statec erklärt. Damit arbeiten in Luxemburg weniger Menschen in Teilzeit als im EU-Durchschnitt, wo es etwas über 19 Prozent sind. Spitzenreiter sind mit Abstand die Niederlande, wo 50 Prozent der Arbeitnehmer keine volle Stelle haben. Auf Platz zwei folgt mit 27 Prozent Österreich.



In Luxemburg herrscht Teilzeitarbeit „vor allem in größeren Unternehmen vor, insbesondere im administrativen Bereich und in den Gesundheitsberufen“, erklärt Christophe Knebeler vom LCGB.

In einzelnen Unternehmen variieren die Zahlen recht stark. Bei der Post, Luxemburgs größtem Arbeitgeber, arbeiten mit 22 Prozent mehr Mitarbeiter in Teilzeit als im Durchschnitt. Bei der Luxair sind es mit 11,5 Prozent deutlich weniger und bei ArcelorMittal sind es mit sechs Prozent noch etwas weniger.

Wunsch nach mehr Freizeit

Der Prozentanteil der Teilzeitkräfte ist in Luxemburg über die letzten Jahre stabil geblieben. Dennoch beobachten viele Unternehmen im Land, dass Teilzeit auf größeres Interesse stößt. So teilt etwa die Post mit, dass mehr Mitarbeiter eine 4-Tage-Woche haben wollen.

Der Trend geht bei den Arbeitnehmern klar in Richtung kürzere Arbeitszeiten, um eine bessere Vereinbarung von Berufs- und Familienleben zu erreichen. Christophe Knebeler, LCGB

Auch der LCGB bestätigt: „Der Trend geht bei den Arbeitnehmern klar in Richtung kürzere Arbeitszeiten, um eine bessere Vereinbarung von Berufs- und Familienleben zu erreichen“, so Christophe Knebeler.

Dennoch ist die absolute Zahl der Arbeitnehmer in Teilzeit in Luxemburg nicht gestiegen. Der LCGB gibt zwei Erklärung dafür. Zum einen scheitert der Wunsch nach Teilzeit oft an den Lohneinbußen, denn kürzere Arbeitszeiten gehen in der Regel mit weniger Gehalt einher.

Zum anderen gibt es in Luxemburg kein Recht auf Teilzeitarbeit, der Arbeitgeber muss also einverstanden sein. In Deutschland ist das Recht auf Teilzeitarbeit dagegen seit 2001 gesetzlich verankert.

Der Mann bleibt zu Hause

Insgesamt haben in den letzten Jahren also nicht mehr Menschen in Luxemburg ihre Arbeitszeit reduziert. Betrachtet man jedoch die Aufteilung nach Geschlecht, geht der Anteil der in Teilzeit beschäftigten Männer nach oben, während jener der Frauen geringer wird.

2008 haben laut Statec noch 38 Prozent der Frauen in Teilzeit gearbeitet, 2018 waren es dann 32 Prozent. Bei den Männern haben 2008 weniger als drei Prozent in Teilzeit gearbeitet, 2018 waren es mit knapp sechs Prozent doppelt so viele.

In einzelnen Unternehmen ist die Gleichberechtigung bereits viel weiter. Beispiel Post: Hier waren 2017 noch 69 Prozent der Teilzeitkräfte Frauen. 2021 waren es dann noch 63 Prozent Frauen. Auch bei ArcelorMittal sind rund 40 Prozent der Arbeitnehmer in Teilzeit Männer und auch hier erhöht sich ihr Anteil weiterhin leicht.

Führungskraft in Teilzeit - das geht!

„Wie viel möchte ich arbeiten?“ Das scheint eine Frage zu sein, die mehr Männer und Frauen bewusst für sich entscheiden. Das ist auch möglich, weil die Frage nach dem „wie viel“ nicht mehr notwendigerweise über die Karriere entscheiden muss. Denn auch das geht mittlerweile: führen in Teilzeit.

Bei ArcelorMittal ist das möglich, auch wenn das Unternehmen keine Zahlen dazu hat. Bei der Post arbeiten sieben Prozent der Führungskräfte in Teilzeit und bei Luxair sind es im Management acht Prozent.

Ich bin ein großer Fan der Teilzeit. Gilles Feith, CEO Luxair Group

„Ich bin ein großer Fan der Teilzeit“, unterstreicht Gilles Feith, CEO der Luxair Group daher. „Ein Leben neben der Arbeit muss erlaubt sein. Wir versuchen immer, die Teilzeit zu ermöglichen“, konstatiert Feith.

Das sei auch vorteilhaft für das Unternehmen, denn der Arbeitgeber zeige sich so familienfreundlich und bringe Diversität in den Betrieb. Natürlich sei das nicht immer möglich, wie im Bereich der Cargo der Luxair, wo die Angestellten im Schichtsystem arbeiten, so Feith.

Führen und in Teilzeit arbeiten, auch das widerspreche sich nicht, sagt der CEO. „Natürlich geht das – aber nicht auf jedem Niveau. Wenn ich offiziell in die Teilzeit gehen würde, würde ich de facto noch immer Vollzeit arbeiten.“

Auch bei der Post heißt es: „Ja, das funktioniert. Es macht keinen Unterschied, ob jemand voll- oder teilarbeitet. Der jeweilige Mitarbeiter muss die Abstimmung mit seinem Team abklären.“

Das Problem: unfreiwillige Teilzeit

Weniger arbeiten, mehr Freizeit haben, das klingt gut – mit einer Ausnahme, wie die Gewerkschafter wissen. „Ein Problem, das uns größere Sorgen bereitet, ist die unfreiwillige Teilzeit, die schätzungsweise bei 12,5 Prozent der Teilzeitarbeiter vorliegt“, erklärt Christophe Knebeler. Die Betroffenen würden gerne Vollzeit arbeiten, finden aber keine entsprechende Stelle.

