Wohnen in Luxemburg

Immer mehr Luxemburger beziehen Mietzuschuss

Seit August dieses Jahres ist das neue Mietsubventionsgesetz in Kraft. Immer mehr Einwohner Luxemburgs beanspruchen die finanzielle Hilfe.

(lm) – Seit dem 1. August 2022 gilt das neue Mietsubventionsgesetz. Die Kriterien, um einen Mietzuschuss zu beantragen, wurden mit der neuen Regelung erweitert und die entsprechenden Beiträge erhöht. Seither werden deutlich mehr Mietzuschüsse ausgestellt. In einer parlamentarischen Anfrage erkundet sich die Abgeordnete Semiray Ahmedova (Déi Gréng) nach dem Einfluss, der dieses Gesetz auf Mietzuschüsse im Großherzogtum hat.

Um zu veranschaulichen, wie das neue Gesetz den Bürgern konkret hilft, führt Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng) Beispiele auf. So habe ein Haushalt mit zwei Kindern, der über 4.500 Euro monatlich verfügt und davon eine Miete in Höhe von 1.800 Euro zahlt, vor der Reform 187 Euro Beihilfe im Monat bekommen. Damit standen dem Haushalt noch 2.887 Euro im Monat zur Verfügung. Seit der Reform wurde der Zuschuss in diesem Fall auf 360 Euro erhöht, also fast verdoppelt, wodurch der Familie monatlich noch 3.060 Euro zur Verfügung stehen.

90.000 Überweisungen

Ähnlich wurde auch die Mietbeihilfe bei einem Einpersonenhaushalt erhöht. Vor der Reform erhielt eine Person mit einem Monatsgehalt von 2.400 Euro, die 900 Euro Miete zahlte, einen Zuschuss von 134 Euro. Heute liegt die Hilfe bei 200 Euro monatlich, wodurch der Person vier Prozent mehr von ihrem verfügbaren Einkommen übrig bleiben.

Weil die Kriterien, um den Zuschuss ausgezahlt zu bekommen, erweitert wurden, beanspruchen immer mehr Luxemburger die Hilfe. Es wird geschätzt, dass im Laufe des Jahres 2022 etwa 90.000 Mietzuschüsse ausgezahlt werden. Von Januar bis Oktober wurden bereits 70.800 Hilfen ausgezahlt, im Jahr 2021 waren es über das gesamte Jahr 66.895. Vergleicht man dies mit der Einführung der Subvention im Jahr 2016, ist ein drastischer Anstieg zu bemerken. 2016 wurden lediglich 4.016 dieser Zuschüsse an Bürger überwiesen.

