Immer mehr Kurgäste

Mara BILO Gute Nachrichten für das Thermalbad in Bad Mondorf: Nach den vergangenen Krisenjahren schreibt das „Domaine thermal“ wieder schwarze Zahlen. Und: Die Therme ist im Bereich der Kurbehandlungen völlig ausgelastet.

2017 war ein gutes Geschäftsjahr – das haben der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Paul Hammelmann, und Direktor Pierre Plumer gestern bei der Vorstellung der Bilanz angekündigt. Das Gesamtergebnis ist für das zweite Jahr in Folge positiv und erreicht immerhin 100 000 Euro. Das entspricht einem Rückgang von 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (226 000 Euro).

Das Thermalbad hat 2017 einen Umsatz von knapp 26 Millionen Euro erzielt. „Die Personalkosten machen den größten Anteil unserer Ausgaben aus“, erklärt Plumer das Ergebnis. Ingesamt beschäftigt die Therme 315 Mitarbeiter – davon sind 148 Frauen (47 Prozent). Fünf dieser Mitarbeiter profitieren noch vom Beamtenstatus.

Renovierungen erst in vier Jahren Umfassende Bauarbeiten stehen in Mondorf an: Das Thermalbad wird ab 2022 renoviert werden. „Frühestens 2022“, stellt der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Paul Hammelmann, klar. „Das genaue Startdatum der Bauarbeiten steht noch nicht fest.“ Auch der Betrag der Renovierungskosten steht nicht fest; die Verhandlungen mit den zuständigen Ministerien dauern noch an – darauf weist Hammelmann hin. Aber: Im April hatte die französische Regionalzeitung „Le Républicain Lorrain“ angekündigt, dass der Staat um die 140 Millionen Euro in die Renovierungsarbeiten des Thermalbades investieren wird. Hammelmann bestätigt, dass der Betrag die „100 Millionen Euro überschreiten“ wird. Seiner Meinung nach sollte eine Vereinbarung zwischen der Regierung und dem Thermalbad über den Betrag der Renovierungsarbeiten in den kommenden Wochen getroffen werden. „Die Durchführung der Bauarbeiten hängt nicht mit der politischen Farbe unserer Regierung zusammen“, sagt er auf Nachfrage. „Der kommende Regierungswechsel hat also keine Konsequenzen für die geplanten Renovierungen.“ Während der Bauarbeiten in Mondorf sollten die 315 Mitarbeiter (Stand: 2017) ihre Stelle behalten: „Wir werden alles dafür tun, um die Beschäftigten des Thermalbades weiter arbeiten zu lassen.“





Paul Hammelmann (links), Vorsitzender des Verwaltungsrates, und Pierre Plumer, Direktor des Thermalbades. Foto: Lex Kleren

Für die kommenden Jahre stehen weiterhin Investitionen an – darauf weist Hammelmann hin. „Der Cashflow liegt bei fast zwei Millionen Euro“, betont Plumer, „das ist für uns wichtig; damit können wir in unsere Einrichtungen investieren.“ Für Plumer ist klar: „Diese Investitionen machen den Erfolg des Thermalbades aus. Wir haben selbst in den vergangenen Jahren, als unsere Geschäftszahlen nicht so gut ausfielen, immer weiter investiert.“

Kapazitätsgrenze überschritten

Die Zahl der Kurgäste ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen; 5 910 wurden im Jahr 2017 gezählt (2016: 5 704). „Wir sind an unserer Kapazitätsgrenze angelangt“, sagt Plumer. „Um weitere Kuren anzubieten, bräuchten wir mehr Platz und mehr Personal.“ Mit den für 2022 geplanten Renovierungsarbeiten einhergehend ist allerdings eine Erweiterung der Räumlichkeiten vorgesehen .„In einem neuen Gebäude planen wir, das bestehende Angebot zu erweitern“, so Plumer. Ein Beispiel: „Patienten, die eine onkologische Behandlung benötigen.“

Ausländische Gäste Die Kosten der Kurbehandlungen werden teilweise von der Gesundheitskasse übernommen. Das betrifft die Menschen, die in Luxemburg krankenversichert sind. Für Ausländer besteht die Möglichkeit einer Kostenzurückerstattung nur für Franzosen; im Jahr 2017 haben 300 französische Kurgäste davon profitiert. „In Belgien ist es nicht üblich, eine Kurbehandlung zu machen“, erklärt Pierre Plumer, Direktor des Thermalbades. Und: „Wir haben keinen Kontakt mit der deutschen Krankenkasse.“