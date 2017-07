(aa) - Mit Arbeitskosten in der Privatwirtschaft von durchschnittlich 36,50 Euro pro Stunde liegt Luxemburg 2016 im europäischen Vergleich auf Rang vier. Höher seien die Arbeitskosten mit bis zu 43,80 Euro nur in Dänemark, Belgien und Schweden, teilte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Montag in Berlin mit. Mit einem Zuwachs um nominal ein Prozent habe der Anstieg der luxemburgischen Arbeitskosten im vergangenen Jahr unter dem EU-Durchschnitt gelegen.

In den drei Nachbarländern Belgien, Frankreich und Deutschland liegen die durchschnittlichen Arbeitskosten dem IMK-Report zufolge bei 41,20 Euro (+0,1%), 36,30 Euro (+1,5%) bzw. 33,60 Euro (+2,5%). Der Durchschnittswert für den Euroraum wird mit 29,80 Euro (+1,3%), der für die EU28 mit 26 Euro (+1,6%) angegeben.

Im privaten Dienstleistungssektor liegen die Arbeitskosten in Luxemburg 2016 laut IMK bei 39,70 Euro (+1,1%/Rang vier). Der Durchschnittswert für den Euroraum liegt bei 28,80 Euro, der für die EU28 bei 25,90 Euro.

Im verarbeitenden Gewerbe kommt Luxemburg mit 31,20 Euro (-0,2%) auf Rang zehn. Der Durchschnittswert für den Euroraum liegt bei 32,40 Euro, der für die EU28 bei 26,60 Euro.

Damit weist das Großherzogtum im Studienumfeld die größte Abweichung (27,3%) zwischen privatem Dienstleistungssektor und verarbeitendem Gewerbe auf.