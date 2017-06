(ndp) - Schwierige Zeiten für Luxemburger Winzer: Der Konkurrenzkampf wird immer härter, das zeigt sich vor allem beim Blick auf den Konsum von einheimischem Weißwein. Wurden 1994 in Luxemburg noch 100 000 Hektoliter Weißwein getrunken, so waren es 2016 lediglich 64 000 Hektoliter. Gleichzeitig ist der Konsum von ausländischem Weißwein kontinuierlich gestiegen und hat mittlerweile den Luxemburger Wein übertroffen.



Die Produktion 2015 wird weltweit auf 275 Millionen Hektoliter geschätzt, der Anteil Europas liegt bei 61 Prozent. In Luxemburg liegt das durchschnittliche Produktionsniveau in einem normalen Jahrgang bei 115 000 Hektoliter. Dies bedeutet, dass der Wein im Allgemeinen und speziell der Luxemburger Wein einem starken Druck ausgesetzt ist.



„Die Auswahl ist riesig und die Preise reichen von tief bis sehr hoch“, erklärt Landwirtschaftsminister Fernand Etgen. Im Gegensatz zu den Luxemburger Weinen, ist der Konsum von luxemburgischen Crémants in den letzten zehn Jahren kontinuierlich gestiegen. „Der Luxemburger Crémant ist ganz klar ein Erfolgsmodell“, sagt Jeannot Weyer, der im Namen der Beratungsfirma EY die Studie vorgestellt hat. Dennoch seien auch hier „weitere Maßnahmen notwendig, um den Sekt noch besser zu vermarkten“.



"Produktionskosten decken"



„Unser Ziel ist es, die Luxemburger Weine so zu positionieren, dass die Produktionskosten der Winzer gedeckt sind, damit diese auch ordentlich von ihrem Beruf leben können“, so Fernand Etgen. Daher unterstütze sein Ministerium die Entwicklung des luxemburgischen Weinbaus, eine Branche, die nicht nur Wein produziere, sondern auch „durch ihre Tätigkeiten die Landschaft einer ganzen Region positiv beeinflusst“ und „die Moselregion für Touristen und Restaurant- und Hotelbetreiber attraktiv macht“.



Die vom Landwirtschaftsministerium in Auftrag gegebene Studie hat zum Ziel, „eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, um die Luxemburger Weine und die Region nach vorne zu bringen“. Ein wichtiger Prunkt sei, „die Bekanntheit unserer Weine zu steigern“. „Wir wollen die Konsumenten dazu bringen, die Luxemburger Weine kaufen zu wollen. Deshalb müssen wir unsere Weine sichtbarer machen“, so Etgen.



„Nicht von oben nach unten aufgezwungen“

Zusammen mit den Domaines Vinsmoselle, den Weinhändlern und den privaten Winzern, haben das Landwirtschaftministerium und das Institut viti-vinicole nach zahlreichen Workshops Prioritäten festgelegt und einen Aktionsplan ausgearbeitet. Eine langfristige Strategie, die von partnerschaftlichem Geist geprägt ist, und nicht „von oben nach unten aufgezwungen wurde“. Insgesamt wurden 71 Maßnahmen festgehalten, die nach 17 großen Themen gegliedert sind – wie etwa Marketing, Verkaufsprinzipien, Ereignisse, Kommunikation.



Dabei wird die Vermarktung der Luxemburger Weine auf einige wenige Länder begrenzt sein, „um eine Zerstreuung unserer Aktionen zu vermeiden, die in der Regel mit begrenzten finanziellen Mitteln ausgestattet sind“. Für das neue Marketingkonzept sollen den Winzern insgesamt eine Million Euro zur Verfügung gestellt werden, wobei der Staat zwei Drittel der Kosten übernimmt. Die Kosten für die durchgeführte EY-Studie belaufen sich auf rund 200 000 Euro.



Mehr Möglichkeiten in Deutschland und Belgien



Wichtigster Markt bleibt unverändert Luxemburg, wo die Winzer „noch eine Reihe von Maßnahmen in Sachen Außendarstellung und kohärente Vermarktung ergreifen müssen“, meint Jeannot Weyer. In Deutschland bieten sich deutlich mehr Möglichkeiten für die Luxemburger Weine an, wenn auch weniger im sogenannten Basissegment, da der Wein vom Discounter in Deutschland immer beliebter wird. „Dieses Land bietet aber ein großes Potenzial, unter anderem für Weinhändler, Fachhändler, sowie in der Gastronomie“.



50 Prozent aller Luxemburger Weine werden ins Ausland exportiert, 90 Prozent davon nach Belgien, wo vor allem das Basissegment geschätzt wird. „Daher sehen wir auf diesem Markt vor allem Potenzial bei höherwertigen Weinen“, sagt Jeannot Weyer.



Es gilt auch Frankreich und die Niederlande zu berücksichtigen, obwohl beide Länder nicht als prioritär eingestuft werden.



Rivaner: "Das Image ist nicht so gut"



Zudem soll die Rebsorte Rivaner, die immerhin 30 Prozent des Marktvolumens darstellt, besser vermarktet werden. „Den Rivaner zu einem guten Preis zu verkaufen, stellt derzeit ein großes Problem für die Winzer dar. Das Image der Rebsorte ist zweifelsohne nicht so gut, und ihre eigentliche Qualität wird nicht berücksichtigt. Gerade für jüngere Konsumenten könnte dieser spritzige Wein interessant sein, wenn er richtig verpackt und vermarkt wird.“



Die neuen Strategien wurden umfassend in einer Governance-Charta beschrieben und festgehalten. Ein Strategieausschuss, der sich aus Vertretern der verschiedenen Vereinigungen, dem Landwirtschaftsministerium und dem Institut viti-vinicole zusammensetzt, wird die Umsetzung der neuen Ausrichtung begleiten.