Die schönste Zeit des Jahres hat begonnen: die Urlaubszeit. Das „Luxemburger Wort “ hat dazu eine kleine Serie gestartet, in der Persönlichkeiten aus der Luxemburger Wirtschaft zu Ihren Urlaubserlebnissen erzählen.

„Im September an die Côte d'Azur“

Michèle Detaille, wohin fahren Sie dieses Jahr in Urlaub oder wohin möchten Sie einmal in Urlaub?



Erinnerung an die letzte Urlaubsreise: an der Golden-Gate-Brücke in San Francisco. Foto: privat

Wir ziehen es vor, einen Urlaub außerhalb der Saison zu machen. Wir werden im August ein paar Tage in Paris verbringen und dann im September für eine Woche an die südfranzösische Côte d’Azur.



Mit Zug, Auto oder Flugzeug?

Nach Paris mit dem Zug und dem Flugzeug nach Südfrankreich.

Camping, Hotel oder Privatunterkunft?

Privatunterkunft.

Verreisen Sie allein, mit Freunden oder mit Familie?

Ich verreise mit Familie.



Passivurlaub oder Aktivurlaub?

Wir haben in Paris einige Museumsbesuche geplant und wahrscheinlich auch einen Theaterbesuch. In Südfrankreich genießen wir die Ruhe, Kochen und gemeinsame Mahlzeiten mit Freunden.

Welches Buch nehmen Sie mit?

Wahrscheinlich „The Seven Weddings of Edgar and Ludmilla“ von Jean-Christophe Rufin, aber ich werde vor meiner Abreise in die Buchhandlung meines Freundes Fernand gehen und dieses gute Haus nicht mit leeren Händen verlassen.

Was war Ihr schönstes, was war ihr schrecklichstes Urlaubserlebnis?

Venedig, wo wir jedes Jahr hingehen, ist immer ein Genuss.

Wen würden Sie gerne an der Hotelbar treffen?

Carole Dieschbourg.

Und worüber reden?

Ich möchte mit ihr darüber diskutieren, wie ein harmonisches Zusammengehen von Wohnen, Arbeit und Freizeit im Land organisiert werden kann.