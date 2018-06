Nach acht Streik-Tagen gibt es im Pflegesektor Aussicht auf eine rasche Einigung. Regierungsvertreter haben sich am Mittwoch zu Gesprächen mit den Arbeitgebern aus den drei betroffenen Pflegeheimen getroffen. Trotzdem weitet sich der Streik zunächst aus.

Im Pflegesektor ist eine Einigung in Sicht

Nadia DI PILLO Nach acht Streik-Tagen gibt es im Pflegesektor Aussicht auf eine rasche Einigung. Regierungsvertreter haben sich am Mittwoch zu Gesprächen mit den Arbeitgebern aus den drei betroffenen Pflegeheimen getroffen. Trotzdem weitet sich der Streik zunächst aus.

Acht Tage wurde bisher gestreikt, jetzt gibt es im Tarifstreit im Pflegesektor Aussicht auf eine rasche Einigung. Regierungsvertreter aus drei Ministerien (Soziale Sicherheit, Familie und Finanzen) haben sich am Mittwoch zu Gesprächen mit den Arbeitgebern aus den drei betroffenen Pflegeheimen getroffen.

Auseinandersetzung spitzt sich zu Laut OGBL greift die Direktion des Pflegeheimes „An de Wisen“ in Bettemburg auf "offensichtlich gesetzeswidrige und verfassungsfeindliche Mittel zurück".

Nach einem intensiven Austausch seien mehrere Vorschläge erarbeitet worden, bestätigt Dr. Carine Federspiel, die Direktorin von ZithaSenior. Über die möglichen Angebote soll morgen im Regierungsrat diskutiert werden.

"Es wurde lange diskutiert und wir konnten unsere Argumente austauschen. Klar ist, dass es sehr große Unterschiede zwischen den beiden Kollektivverträgen im Spital- und Pflegesektor gibt. Es wurde deutlich gemacht, dass die aktuelle Finanzierung mit dem monatlichem Geldwert nicht ausreichend ist, um die entstehenden Mehrkosten aufzufangen", sagt Christian Erang, Direktor der Senior-Aktivitäten der Sodexo-Gruppe.



Vorschläge auf dem Tisch



"Wir haben als Arbeitgeber mehrere Vorschläge vorgelegt, die nun genauer untersucht werden müssen. Sozialminister Romain Schneider wird die Vorschläge morgen im Regierungsrat zur Diskussion bringen. Und wir sagen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg." Die Arbeitgeber seien ihrerseits bereit, den Forderungen nachzukommen, die sie fähig sind, zu finanzieren. "Das bedeutet, dass die Regierung ihre Verantwortung übernehmen muss."



Demonstrative Gelassenheit Der Streik im Pflegesektor weitet sich aus: Nachdem zunächst das Pflegehaus "An de Wisen" in Bettemburg betroffen war, folgt am Donnerstag der "Parc du troisième âge" in Bartringen, anschließend die "Seniorie Saint-Joseph" in Petingen. Nun äußern sich die Arbeitgeber.

Es scheint also, als würden die Vorschläge der Arbeitgeber nun beim Sozialminister Romain Schneider auf einmal auf öffene Ohren stossen. Wie es zu dieser "Wende" kam, konnte der Direktor selbst nicht erklären.



Nach am 7. Juni hatte Romain Schneider gegenüber dem "Luxemburger Wort" erklärt, er wolle im Tarifkonflikt im Pflegesektor nicht weiter vermitteln. „Im Spitalsektor haben wir das Budget über mehrere Jahre hinweg erhöht und im Pflegesektor wurde der Geldwert für die Pflegeleistungen verbessert. Die Aufwertung der Karrieren und die Lohnerhöhungen wurden vom Staat finanziell abgedeckt, sodass die Politik ihre Verantwortung übernommen hat“, sagte der Minister im LW-Interview. Darüber hinaus habe er „keine andere Rechtsgrundlage, um gegebenenfalls zusätzliche Mittel zu bewilligen“.



In einer Pressemitteilung weist der LCGB darauf hin, dass im Dossier "An de Wisen" bereits im Februar 2017 eine Lösung seitens der Regierung angekündigt wurde. In der Praxis konnte es aber nicht zu einer Verbesserung kommen. Als direkter Geldgeber des Pflegesektors trage der Staat aber "eine besondere Verantwortung".

Weitere Streiks seit Donnerstag

Wie die Gewerkschaft OGBL auf die Vorschläge reagieren wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Trotz der sich abzeichnenden Einigung hat sich der Streik zwischenzeitlich ausgeweitet: Seit 11 Uhr haben Beschäftigte der ZithaSenior in Luxemburg-Stadt ihre Arbeit niedergelegt. Am Nachmittag sollen die Mitarbeiter aus der „Seniorie Saint Joseph“ in Petingen folgen.