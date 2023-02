Klein war seit zehn Jahren beim Bartringer Marktforschungsinstitut. Jetzt wolle er sich „in ein neues berufliches Abenteuer stürzen“.

Personalwechsel

Ilres-Chef Tommy Klein verlässt das Unternehmen

(MeM) - Das Marktforschungsinstitut Ilres in Bartringen sucht einen neuen Chef. In einer knappen Pressemitteilung informierte das Unternehmen am Donnerstag über den Rücktritt von Tommy Klein (38), den bisherigen Managing Director. Er wird sein Amt mit Wirkung vom 24. Februar 2023 niederlegen.

„Nach zehn Jahren Engagement habe ich beschlossen, mich in ein neues berufliches Abenteuer zu stürzen“, wird Klein zitiert. Er stand dem Unternehmen seit September 2021 vor.

Der Marktführer bei Meinungsumfragen in Luxemburg mit 24 Mitarbeitern hat seit letztes Jahr seinen ursprünglichen Namen zurück: TNS Ilres wurde wieder zu Ilres. Seit 2008 gehört das Unternehmen zur Kantar-Gruppe mit Hauptsitz London, dem weltweit zweitgrößten Marktforschungsunternehmen der Welt.

