ILR-Schlichtungsstelle findet für 70 Prozent aller Problemfälle eine Lösung

Mara BILO Die Schlichtungsstelle des „Institut luxembourgeois de régulation“ (ILR) hat im vergangenen Jahr 146 Vermittlungsanträge bearbeitet.

Nicht eingehaltene Geschäftsbedingungen, mangelnde Qualität der angebotenen Dienstleistungen, unberücksichtigter Kündigungsantrag – bei vielen Problemen des Alltags wissen Verbraucher oft nicht, an wen sie sich wenden können. Und doch kann die Schlichtungsstelle des „Institut luxembourgeois de régulation“ (ILR) helfen: Aufgabe der an der Rue de Fossé ansässigen nationalen Regulierungsbehörde ist es, im Interesse der Verbraucher das reibungslose Funktionieren der Märkte sicherzustellen und zu überwachen. Dazu gehört die Schlichtungsstelle; dort können Verbraucher außergerichtliche, kostenlose Konfliktlösungsverfahren einleiten, um Streitigkeiten mit Dienstleistungsanbietern beizulegen. Dabei handelt es sich ausschließlich um Firmen, die in den Bereichen der elektronischen Kommunikationsdienstleistungen, des Stroms oder des Erdgases und der postalischen Dienstleistungen tätig sind.

Am Donnerstag hat die Regulierungsbehörde die Bilanz 2018 ihrer Schlichtungsstelle vorgestellt; so hat das ILR im vergangenen Jahr 146 Vermittlungsanträge bearbeitet - darunter wurden 129 im Jahr 2018 neu eingereicht, 2017 waren es noch 120. Der von diesen Verfahren am meisten betroffene Sektor ist mit 117 Anträgen im Jahr 2018 nach wie vor der Bereich der elektronischen Kommunikationsdienstleistungen; im Jahr zuvor waren es 102 Fälle. „Das lässt sich dadurch erklären, dass dieser Sektor sehr dynamisch ist“, kommentiert ILR-Direktor Luc Tapella die Ergebnisse, „die Anbieter müssen sich immer wieder an neue Gegebenheiten anpassen – wie etwa jüngst der Wegfall der Roaming-Gebühren.“

Diese vergleichsweise geringe Anzahl an Antragsverfahren weist auf die „Qualität der von den Dienstleistern angebotenen Services“, so Tapella. Bei den meisten Verfahren geht es um Summen zwischen 200 und 300 Euro; sie haben oft ihre Ursache in strittigen Abrechnungen, Vertragsproblemen oder der Beendigung von Dienstleistungen.

Insgesamt finden etwa 70 Prozent aller der vom ILR bearbeiten Anträge eine zufriedenstellende Lösung – darauf legt Luc Tapella wert. So wird in 44 Prozent der Fälle eine Vereinbarung gefunden, in 32 Prozent der Verfahren weigert sich die beklagte Partei, am Schlichtungsverfahren teilzunehmen – „eine solche Entscheidung wird aber immer begründet“, erklärt der ILR-Direktor, „oft hat der Anbieter schon eine Lösung für den Verbraucher in Aussicht.“

Darüber hinaus sind die Onlineanträge im vergangenen Jahr weiter gestiegen, die per Post eingereichten Klagen gehen zurück. 79 Prozent aller Schlichtungsverfahren werden in französischer Sprache geführt, 13 Prozent auf Deutsch und acht Prozent auf Luxemburgisch.

Was tun, wenn... Sobald ein Problem auftaucht, rät das ILR, sich zunächst an das betreffende Unternehmen zu wenden und eine Erklärung zu verlangen. Danach muss eine schriftliche Beschwerde an das Unternehmen gerichtet werden, bevor die Angelegenheit an das ILR weitergeleitet werden kann. Nach Scheitern der Schlichtung wird empfohlen, sich an die Luxemburger Verbraucherschutzorganisation, das Europäische Verbraucherzentrum oder an einen Rechtsanwalt zu wenden.





