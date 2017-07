(jag) - ArcelorMittal hat am Dienstag die Vorwürfe des illegalen Ablagerns von Industrieschlämmen zurückgewiesen. Vorige Woche waren Videoaufnahmen eines Mitarbeiters aufgetaucht. Dieser gab an, im Auftrag von ArcelorMittal regelmäßig Industrieschlämme illegal auf einer Deponie in der Nähe von Florange abzupumpen. Daraufhin wurde eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet.

Bei der Substanz handelt es sich um Eisenhydroxid-Schlämme die in der Produktion anfallen. Die Substanz hat säureähnliche Eigenschaften. Laut ArcelorMittal habe man eine interne Untersuchung eingeleitet. Man habe laut Stahlkonzern durchaus eine Genehmigung für die Deponierung der Schlämme. Dies schreibt der "Républicain Lorrain".



Zudem habe es sich nicht um die vom Zeugen angegebenen Menge von 24 Kubikmeter am Tag gehandelt, dies sei produktionsbedingt überhaupt nicht möglich. Der Mitarbeiter habe zudem als Zeitarbeiter für Suez und nicht für ArcelorMittal gearbeitet. Man nehme die Vorwürfe sehr ernst, da sie für den Stahlproduzenten imageschädigend seien. Zudem wurde Klage gegen Unbekannt eingereicht.



Vorerst will man die Untersuchungsergebnisse der Umweltbehörde abwarten.