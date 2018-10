14 ans après les premiers coups de pelleteuse à Sterpenich, faute d'autorisation au Luxembourg, le géant suédois de l'ameublement a annoncé mercredi sa volonté d'ouvrir au Grand-Duché.

Ikea ouvrira au Luxembourg

Thierry LABRO 14 ans après les premiers coups de pelleteuse à Sterpenich, faute d'autorisation au Luxembourg, le géant suédois de l'ameublement a annoncé mercredi sa volonté d'ouvrir au Grand-Duché.

La petite histoire dit qu'au conseil communal au début des années 2000, cet énorme cube bleu aurait fait tache dans l'agglomération de la capitale... L'histoire officielle est connue: Ikea n'a jamais pu s'installer au Luxembourg à cause du moratoire sur les surfaces commerciales instauré en 1997 et finalement abrogé en novembre 2005.

Quatorze ans après les premiers coups de pelleteuse du magasin de Sterpenich, à côté d'Arlon, où le parking est souvent rempli de voitures aux plaques d'immatriculations jaunes, le géant suédois de l'ameublement a annoncé mercredi son intention d'ouvrir 19 nouveaux magasins d'ici l'été 2025, dont un au Luxembourg.

"D'ici 2025, nous avons le potentiel d'atteindre et d'interagir avec 3 milliards de personnes", a déclaré Torbjorn Loof, directeur général d'Ikea , dans un communiqué, mercredi à l'occasion de la présentation des chiffres annuels. "Nous proposerons de nouvelles manières de magasiner la gamme de produits Ikea - en ligne, dans des endroits isolés et dans les centres-villes. Nous introduirons des formats de magasin plus petits et offrirons une large gamme de services flexibles et abordables."

La société ouvrira des magasins au Chili, en Colombie et au Pérou par l'intermédiaire d'un nouveau franchisé Ikea, Falabella, dans le cadre de sa première incursion en Amérique du Sud, avant de commencer à vendre ses produits au Mexique, en Estonie, en Ukraine, à Porto Rico, à Oman, au Luxembourg, à Macao et aux Philippines.

Les nouveaux plans d'expansion ont été définis, Inter Ikea ayant enregistré une augmentation de 4,5% de ses ventes au détail au cours de la période allant jusqu'à 12 mois fin août, ajustée pour tenir compte de l'incidence de la monnaie, chez les franchisés qui exploitent plus de 400 magasins dans le monde.

Hausse des ventes

Les ventes au détail, qui comprennent à la fois des produits et des services, ont atteint 38,8 milliards d’euros, contre 38,3 milliards d’euros un an auparavant. Les magasins Ikea, présents dans plus de 50 marchés, ont accueilli 957 millions de visiteurs au cours du dernier exercice.

La société étudie également la possibilité de vendre ses produits sur des marchés en ligne externes et M. Loof a déclaré qu'il espérait établir une collaboration avec une plateforme d'achat numérique au cours de l'année à venir.

Dans un communiqué séparé, le plus important franchisé Ikea , le groupe Ingka, a déclaré que son chiffre d’affaires pour l’année entière avait atteint 34,8 milliards d’euros, contre 34,1 milliards l’année précédente. Cela représente environ 90% du total des ventes au détail d’ Ikea . Ingka a déclaré avoir connu une croissance des ventes sur la majorité de ses 30 marchés, l'une des plus fortes hausses enregistrées en Chine.