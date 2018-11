Deux heures après qu'Ikea ait inauguré son retail park à Arlon, Ikea Belgique annonçait une restructuration avec une perte de 100 à 120 emplois, majoritairement au siège belge de Zaventem.

Ikea Belgique torpille l'inauguration à Arlon

(T. L.) Alors qu'Ikea s'apprêtait à inaugurer son retail park à Arlon, Ikea Belgique a annoncé dans un communiqué séparé avoir l'«intention de mettre en place une nouvelle structure organisationnelle pour différents marchés, dont IKEA Belgium», ce qui se traduira par une perte de 100 à 120 emplois chez Ikea en Belgique, principalement au siège de Zaventem et aux ressources humaines.

Entre des points de contact en centre-ville et le développement de la plate-forme internet, Ikea laisse entrevoir 11.500 nouveaux emplois dans les années à venir.

"Si la transformation envisagée devait être confirmée, 7.500 emplois pourraient être supprimées sur une population de 160.000 collaborateurs, principalement des fonctions au siège suédois et des emplois au sein des sièges centraux de 30 marchés, dont la Belgique. Cela signifie que les conséquences éventuelles sur l’emploi varieront d’un pays à l’autre selon les fonctions et domaines d’activité", indique le communiqué.



"Aucune décision n’a encore été prise et (...) les discussions avec les partenaires sociaux viennent de débuter, IKEA Belgium n’est pas encore en mesure d’estimer les conséquences précises de la configuration organisationnelle envisagée pour les collaborateurs de IKEA Belgium. À compter d’aujourd’hui, IKEA Belgium informera et consultera le conseil d’entreprise et répondra à ses questions, suggestions ou remarques au sujet de la configuration organisationnelle envisagée, dans un esprit d’ouverture et de collaboration afin d’étudier les moyens de réduire l’impact potentiel ou d’en atténuer les conséquences."

A Sterpenich, comme à Mons (2015) et à Hasselt (2017), le géant du meuble a inauguré ce mercredi matin son «retail park», zone de 10.000 m2 qui a nécessité 14,8 millions d'euros d'investissement.

Cinq des six magasins sont déjà connus: Extra (aménagement et décoration de la maison, produits d’entretien, cosmétiques), Intersport, Light Gallery (luminaires), Maisons du Monde, Plum’Ar (literie).

«Aucune ces enseignes n’était jusqu’ici présent dans cette partie de la province du Luxembourg. Elles apportent donc une réelle complémentarité à l’offre actuelle et séduiront à coup sûr un public nombreux. Les enseignes présentes y créent près de 60 emplois directs», indique Ikea dans un communiqué, afin d'éviter toute polémique avec les commerçants du centre-ville d'Arlon qui se plaignent régulièrement de la perte d'attractivité du centre.

